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Дмитрий Василенко: «У международного сообщества есть определенное недовольство политикой нашей федерации. Будем стараться найти точки соприкосновения»

Новый глава ФТАР выступил за налаживание отношений с международной федерацией.

Сегодня Дмитрия Василенко избрали на пост президента Федерации тяжелой атлетики России.

«Я планирую уделять большое внимание сотрудничеству с международной федерацией. Я, будучи генеральным секретарем, не выходил за рамки своих полномочий, но когда был на Олимпийских играх в Париже, то проводил предварительные переговоры.

Есть определенные планы, как вести с международной федерацией здоровый и уважительный диалог, я сейчас не очень хотел бы раскрывать детали, но у международного сообщества есть определенное недовольство политикой нашей федерации.

Соответственно, будем стараться найти точки соприкосновения, но при этом продолжать отстаивать честь и достоинство нашей страны», – сказал Василенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
IWF
ФТАР
Дмитрий Василенко
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