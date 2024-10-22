Максим Агапитов: «Должны быть весомые аргументы для того, чтобы мы согласились выступать в нейтральном статусе»

Агапитов допустил выступление российских тяжелоатлетов в нейтральном статусе.

«В декабре в Бахрейне пройдет конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF ), в котором я обязательно приму участие. Еще до начала этого конгресса я намерен отправить на рассмотрение в исполком IWF вопросы и предложения, касающиеся условий получения нейтрального статуса и дальнейших шагов по возвращению наших спортсменов на международные старты.

Готовы ли российские тяжелоатлеты выступать в нейтральном статусе? Это все будет обсуждаться, потому что есть определенные условия, при которых мы, возможно, пойдем на это. Должны быть весомые аргументы для того, чтобы мы согласились выступать в нейтральном статусе. На сегодняшний день таких аргументов мы не видим», – сказал глава ФТАР Максим Агапитов.