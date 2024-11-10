Дмитрий Василенко избран на пост президента Федерации тяжелой атлетики России

Дмитрия Василенко избрали на пост президента Федерации тяжелой атлетики России.

Василенко набрал 65 голосов на выборной конференции, Максим Агапитов, который был главой ФТАР с 2016 года, – 9.

Василенко 42 года, ранее он занимал должность генерального секретаря ФТАР.