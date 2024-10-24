Максим Агапитов: «МОК постарался сделать все, чтобы выдавить Россию из международного тяжелоатлетического движения»

Максим Агапитов что, международные федерации попали в зависимость от МОК.

Агапитов возглавляет Федерацию тяжелой атлетики России.

«Я считаю, что международные федерации не несут полную ответственность за дискриминацию российских спортсменов, международные федерации стали инструментом в чьих-то руках, они попали в финансовую и административную зависимость.

Одной из самых слабых в этом плане федераций является Международная федерация тяжелой атлетики. Наш вид спорта был на грани исключения из олимпийской программы, и МОК использовал эту зависимость в своих интересах. Они постарались сделать все, чтобы выдавить Россию из международного тяжелоатлетического движения», – сказал Агапитов.