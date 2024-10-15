Максим Агапитов: «Сможет ли новый руководитель ОКР вернуть наши федерации на международную арену? Для начала мы должны увидеть шаги со стороны МОК»
Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.
«За тот период, когда Поздняков был руководителем ОКР, мы получили хорошую поддержку в развитии тяжелой атлетики. Была проделана хорошая работа, и мы благодарим его за знания, опыт, понимание. В разных ситуациях находились оптимальные решения для нашей поддержки, мы чувствовали плечо ОКР.
В нынешней ситуации мне тяжело сказать, что происходит в ОКР. Сможет ли новый руководитель Олимпийского комитета России вернуть наши федерации на международную арену? Для начала мы должны увидеть какие‑то шаги со стороны Международного олимпийского комитета.
Отстранение тяжелоатлетов неправомерно и нарушает права человека, олимпийскую хартию. В 2025 году будет выбран новый президент МОК, и от этого выбора тоже будет зависеть возможность возвращения наших спортсменов на международную арену, а не только от нового руководителя ОКР», – сказал Максим Агапитов.
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