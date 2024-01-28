IWF отстранила 16 российских штангистов на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории
IWF наложила временное отстранение на 16 российских штангистов.
Спортсмены отстранены на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории. Большинство из них уже давно не выступают на соревнованиях.
В список отстраненных вошел двукратный чемпион мира (2010, 2013) Александр Иванов.
Также отстранены призеры ЧМ-2011 Алексей Юфкин и Армен Казарян, призер ЧМ-2013 Рамазан Расулов, призер чемпионата Европы-2009 Дмитрий Иваненко, призеры молодежных и юниорских чемпионатов мира и Европы Александр Сафарян, Сослан Гаглоев, Альберт Саяхов, Евгений Коломиец, Мартин Сабанчиев и Эдуард Межгихов, призеры чемпионатов и кубков России Ваник Мкртумян, Георгий Сидаков, Татьяна Кренделева, Сергей Дементьев и Валентин Пономарев.