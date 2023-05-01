Глава ФТАР Агапитов: «У нас не будет никакого облегчения, если украинцев не допустят до Олимпийских игр. Мы не танцуем на костях соперников»

Глава Федерации тяжелой атлетики России ( ) высказался о том, что украинских тяжелоатлетов могут не допустить к Олимпиаде-2024 из-за допинговых нарушений.

Как сообщает Inside the Games, 10 марта во внесоревновательной пробе тяжелоатлетки Алины Марущак был найден гидрохлоротиазид. После Олимпиады в Токио это допинг-дело – уже третье для украинских спортсменов.

Согласно квалификационным правилам Международной федерация тяжелой атлетики ( ), если в период с 23 июля 2021 года по 25 июля 2024 года совершено три или более допинговых нарушений, независимая комиссия может отозвать некоторые или все квоты национальной федерации.

«У нас не будет никакого облегчения, если украинцев не допустят до Олимпийских игр. Мы не танцуем на костях соперников. Мы все братья и сестры до момента выхода на помост, а потом становимся соперниками.

У нас одна большая семья, которая любит заниматься спортом, но есть третьи силы, которые сегодня вмешиваются в наши дела и сталкивают нас лбами. Мы не идем на поводу у манипуляторов.

Миссия спорта – примирять людей. Если есть тенденция со стороны украинских властей не допускать спортсменов до соревнований, это не воля самих спортсменов», – сказал Агапитов.

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?