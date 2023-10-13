Исполком МОК рекомендовал включить тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2028

Теги допинг IWF Лос-Анджелес-2028 ТАСС Тяжелая атлетика

Тяжелая атлетика будет включена в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Решение принято исполкомом Международного олимпийского комитета. 

В 2021 году МОК не включил тяжелую атлетику в программу Олимпиады 2028 года.

«Исполком МОК рекомендует включить тяжелую атлетику в спортивную программу Олимпиады в Лос-Анджелесе после решения Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) делегировать антидопинговое управление Международному агентству по тестированию (ITA).

МОК продолжит внимательно следить за эффективностью антидопинговых программ в олимпийской квалификации Игр 2024 года в Париже, а также за реализацией управленческих изменений в IWF», – говорится в сообщении МОК.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий