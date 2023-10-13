Исполком МОК рекомендовал включить тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2028

Тяжелая атлетика будет включена в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Решение принято исполкомом Международного олимпийского комитета.

В 2021 году МОК не включил тяжелую атлетику в программу Олимпиады 2028 года.

«Исполком МОК рекомендует включить тяжелую атлетику в спортивную программу Олимпиады в после решения Международной федерации тяжелой атлетики ( ) делегировать антидопинговое управление Международному агентству по тестированию (ITA).

МОК продолжит внимательно следить за эффективностью антидопинговых программ в олимпийской квалификации Игр 2024 года в Париже, а также за реализацией управленческих изменений в IWF», – говорится в сообщении МОК.