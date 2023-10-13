Исполком МОК рекомендовал включить тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2028
Тяжелая атлетика будет включена в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.
Решение принято исполкомом Международного олимпийского комитета.
В 2021 году МОК не включил тяжелую атлетику в программу Олимпиады 2028 года.
«Исполком МОК рекомендует включить тяжелую атлетику в спортивную программу Олимпиады в Лос-Анджелесе после решения Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) делегировать антидопинговое управление Международному агентству по тестированию (ITA).
МОК продолжит внимательно следить за эффективностью антидопинговых программ в олимпийской квалификации Игр 2024 года в Париже, а также за реализацией управленческих изменений в IWF», – говорится в сообщении МОК.
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