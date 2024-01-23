Российские тяжелоатлеты Гобеев, Алекян и Чалый дисквалифицированы на 4 года за допинг
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал трех российских тяжелоатлетов за допинг.
Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Серебряный призер чемпионата Европы-2010 Михаил Гобеев, победитель молодежного первенства Европы-2012 Армен Алекян и обладатель Кубка России-2013 Дмитрий Чалый дисквалифицированы на четыре года. Отмечается, что они нарушили антидопинговые правила в 2012 году.
Срок дисквалификации Гобеева истекает в апреле 2026-го, Алекяна – в июне, Чалого – в сентябре того же года.
Самый задопингованый вид спорта с отрывом.