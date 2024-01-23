Российские тяжелоатлеты Гобеев, Алекян и Чалый дисквалифицированы на 4 года за допинг

Теги допинг дисквалификации сборная России CAS Михаил Гобеев ITA Тяжелая атлетика

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал трех российских тяжелоатлетов за допинг.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Серебряный призер чемпионата Европы-2010 Михаил Гобеев, победитель молодежного первенства Европы-2012 Армен Алекян и обладатель Кубка России-2013 Дмитрий Чалый дисквалифицированы на четыре года. Отмечается, что они нарушили антидопинговые правила в 2012 году.

Срок дисквалификации Гобеева истекает в апреле 2026-го, Алекяна – в июне, Чалого – в сентябре того же года.

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1 комментарий
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Интересно,когда уже тяжелую атлетику из олимписких видов выкинут?
Самый задопингованый вид спорта с отрывом.
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