CAS подтвердил дисквалификацию казахстанского тяжелоатлета Рагимова за допинг. Он лишится золота Олимпиады-2016

Теги допинг Рио-2016 сборная Казахстана CAS Ниджат Рагимов ITA Олимпийская сборная Казахстана Тяжелая атлетика

CAS подтвердил решение лишить тяжелоатлета Ниджата Рагимова золота Олимпиады.

Об этом сообщило Международное агентство тестирования (ITA). 

Апелляционная инстанция Спортивного арбитражного суда (CAS) оставила в силе дисквалификацию казахстанского тяжелоатлета Рагимова за допинг. В марте 2022 года его отстранили на восемь лет за подмену проб мочи.

Все результаты спортсмена с 15 марта 2016 года, включая победу на Олимпиаде-2016 в Рио, были аннулированы. Впоследствии Рагимов подал апелляцию, которую в итоге отклонили.

Рагимову 30 лет, он выступал на Олимпиаде-2016 в весовой категории до 77 кг. Тяжелоатлет по-прежнему является чемпионом мира 2015 года.

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