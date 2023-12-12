CAS подтвердил дисквалификацию казахстанского тяжелоатлета Рагимова за допинг. Он лишится золота Олимпиады-2016

CAS подтвердил решение лишить тяжелоатлета Ниджата Рагимова золота Олимпиады.

Об этом сообщило Международное агентство тестирования (ITA).

Апелляционная инстанция Спортивного арбитражного суда (CAS) оставила в силе дисквалификацию казахстанского тяжелоатлета Рагимова за допинг. В марте 2022 года его отстранили на восемь лет за подмену проб мочи.

Все результаты спортсмена с 15 марта 2016 года, включая победу на Олимпиаде-2016 в Рио, были аннулированы. Впоследствии Рагимов подал апелляцию, которую в итоге отклонили.

Рагимову 30 лет, он выступал на Олимпиаде-2016 в весовой категории до 77 кг. Тяжелоатлет по-прежнему является чемпионом мира 2015 года.