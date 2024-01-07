Глава ФТАР о допинге Сотиевой: «Уверен, что намерений нарушать правила у спортсменки не было и нет. С чьей-то стороны была ошибка»

Теги допинг сборная России жен ФТАР Максим Агапитов Яна Сотиева Тяжелая атлетика

Глава ФТАР уверен, что штангистка Сотиева не употребляла допинг намеренно.

Ранее стало известно, что призер чемпионата мира-2021 Яна Сотиева дисквалифицирована на два года из-за нарушения антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был обнаружен запрещенный WADA метилгексанамин.

«Федерация не является участником разбирательства, поэтому не обладает сведениями о подробностях дела и об основаниях снижения санкции.

Вместе с тем федерация приветствовала и приветствует строгое соблюдение антидопинговых правил всеми субъектами спорта без каких-либо исключений.

Уверен, что намерений нарушать правила у спортсменки не было и нет. Очевидно, где-то с чьей-то стороны была ошибка», – заявил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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