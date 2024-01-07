Глава ФТАР о допинге Сотиевой: «Уверен, что намерений нарушать правила у спортсменки не было и нет. С чьей-то стороны была ошибка»
Глава ФТАР уверен, что штангистка Сотиева не употребляла допинг намеренно.
Ранее стало известно, что призер чемпионата мира-2021 Яна Сотиева дисквалифицирована на два года из-за нарушения антидопинговых правил. В ее допинг-пробе был обнаружен запрещенный WADA метилгексанамин.
«Федерация не является участником разбирательства, поэтому не обладает сведениями о подробностях дела и об основаниях снижения санкции.
Вместе с тем федерация приветствовала и приветствует строгое соблюдение антидопинговых правил всеми субъектами спорта без каких-либо исключений.
Уверен, что намерений нарушать правила у спортсменки не было и нет. Очевидно, где-то с чьей-то стороны была ошибка», – заявил глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.