Призер чемпионата мира по тяжелой атлетике Сотиева дисквалифицирована из-за допинга

Призер ЧМ по тяжелой атлетике Яна Сотиева дисквалифицирована из-за допинга.

Срок отстранения Сотиевой составит два года и будет отсчитываться с 5 декабря с учетом срока временного отстранения (с 7 сентября).

Сотиевой 21 год, она завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году в Ташкенте в весовой категории до 76 кг. Также на ее счету серебро чемпионата Европы 2021 года в Москве. В 2023 году она стала чемпионкой России.