Призер чемпионата мира по тяжелой атлетике Сотиева дисквалифицирована из-за допинга

Теги допинг дисквалификации сборная России жен Яна Сотиева Тяжелая атлетика

Призер ЧМ по тяжелой атлетике Яна Сотиева дисквалифицирована из-за допинга.

Срок отстранения Сотиевой составит два года и будет отсчитываться с 5 декабря с учетом срока временного отстранения (с 7 сентября).

Сотиевой 21 год, она завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году в Ташкенте в весовой категории до 76 кг. Также на ее счету серебро чемпионата Европы 2021 года в Москве. В 2023 году она стала чемпионкой России.

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1 комментарий
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Очередной кринж. Ничего нового.
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