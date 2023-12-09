Максим Агапитов: «Нейтральный статус в обмен на допуск на Олимпиаду мы не рассматриваем. Готовы выступать на равных для всех спортсменов условиях»

Глава ФТАР назвал невыполнимыми условия для допуска российских спортсменов к ОИ.

«Условия допуска российских тяжелоатлетов до международных соревнований невыполнимы, неприемлемы, дискриминационны, нарушают права человека и Олимпийскую хартию, призывают нарушать законодательство РФ.

Подобного рода провокации не рассматриваются ФТАР как возможность участия в фестивале, который по какой-то нелепой случайности носит название «Олимпийские игры».

Нейтральный статус нашими спортсменами также не рассматривается в обмен на допуск. Мы готовы выступать на равных для всех спортсменов условиях в соревнованиях, организованных в соответствии с уставом организации и прочих регламентирующих документов.

Выявленные в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) коррупция, мошенничество, манипуляции с допингом и кумовство, в сочетании с зависимостью от денег Международного олимпийского комитета (МОК), определили солидарность их взглядов и сговорчивость.

Это, в свою очередь, обеспечило выполнение международной федерацией всех политических «рекомендаций» МОК, несмотря на их обоюдную разрушительную деструктивность», – заявил глава Федерации тяжелой атлетики России ( ) .

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр