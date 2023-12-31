Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Аниканов покинул свой пост

Тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Аниканов покинул свой пост.

Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) .

«Мы сделали ротацию. Геннадий Викторович Аниканов теперь на пенсии, однако он будет привлекаться к работе со сборной по возможности и в случае необходимости», – сказал Агапитов.

С 1 января 2024 года женской сборной России будет руководить старший тренер Виктор Карпуненко.