Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Аниканов покинул свой пост

Теги сборная России жен ФТАР Максим Агапитов Геннадий Аниканов Тяжелая атлетика

Тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Аниканов покинул свой пост.

Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

«Мы сделали ротацию. Геннадий Викторович Аниканов теперь на пенсии, однако он будет привлекаться к работе со сборной по возможности и в случае необходимости», – сказал Агапитов. 

С 1 января 2024 года женской сборной России будет руководить старший тренер Виктор Карпуненко.

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