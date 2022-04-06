Казахстанского тяжелоатлета Рагимова обязуют вернуть призовые деньги за медаль ОИ-2016

Айгуль Бектенова, заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК отметила, что казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов должен будет вернуть призовые, которые получил за Олимпийские игры в Рио. За нарушение антидопинговых правил идет дисквалификация.

«За аннулирование спортивного результата, т.е. за тот результат, который он получил, спортивные звания, единовременные выплаты, пожизненные – это все возвращается. Пожизненное ежемесячное денежное содержание, оно приостанавливается», – рассказала Бектенова.

Между тем, после очередного скандала связанного с приемом допинга, у Казахстана осталось лишь одно олимпийское золото. Оно в конце 2016-го после аннулирования результатов китайской тяжелоатлетки Цао Лэй досталась Алле Важениной, которая на играх в Пекине стала второй в весе до 75 килограммов.

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