Генсек федерации тяжелой атлетики РК Нуралинов: «Данный контроль не имеет никакого отношения к ОИ. Поэтому никаких оснований, чтобы переживать за медаль Сона, нет»

Генеральный секретарь ФТА Алдияр Нуралинов прокомментировал новость о нахождении допинга у шести казахстанских тяжелоатлетов. В их числе оказался бронзовый призер ОИ-2020 Игорь Сон.

– Как мы уже говорили ранее, с 9 февраля по 2 марта 2022 года Казахстанским национальным антидопинговым центром было проведено тестирование спортсменов национальной сборной команды РК по тяжелой атлетике в рамках внесоревновательного допинг-контроля. И уже 28 марта Федерация тяжелой атлетики Казахстана получила уведомление от КазНАДЦ о результатах тестирования. Исследование показало, что положительные допинг-пробы выявлены у шести спортсменов.

Конечно, эта новость для нас была как гром среди ясного неба, в том числе и потому, что некоторые из ребят уже рассматривались на важный международный старт. Ауелханов Аблай, Чалкарова Руфина и Потасова Юлия должны были представлять нашу страну на юниорском чемпионате мира в мае этого года.

- Общественность всколыхнула новость о том, что среди этих шести спортсменов был и призер Олимпиады в Токио Игорь Сон. Неужели и его награда будет под вопросом?

– Да, на самом деле большое внимание было приковано к персоне Игоря Сона как призера Олимпиады. Но хочу отметить, что в борьбе с допингом все равны, вне зависимости от регалий и достижений.

Хочу внести ясность. Данный контроль не имеет никакого отношения к Олимпийским играм и был взят по прошествии полугода после Токио. Поэтому никаких оснований, чтобы переживать за медаль нашего атлета, нет. То же самое касается и международных достижений других спортсменов.

- Начала ли федерация анонсированное ранее внутреннее расследование? Есть ли предположения, как это все могло случиться?

– Да, конечно. Мы сразу же приступили к работе, провели встречу с атлетами, получившими уведомления, их тренерами. Поскольку некоторые ребята несовершеннолетние, присутствовали их родители. На сегодняшний день рассматриваются несколько версий, в том числе и версия о возможном загрязнении спортивного питания.

Дело в том, что все атлеты, получившие уведомления, являются представителями одного региона, представляют один интернат, где, как выяснилось, в конце прошлого года осуществлялась закупка спортивного питания. Поэтому, возможно, потребуются экспертизы всего, что закупалось, на предмет загрязнения.

К сожалению, подобные исследования могут быть проведены только за рубежом, и мы надеемся на поддержку министерства и КазНАДЦ в этом вопросе.

Важно отметить, что Игорь Сон и Алексей Дроздов наряду с казахстанским контролем в этот период сдавали и международный внесоревновательный контроль, который осуществлялся ITA (Международным тестинговым агентством). Результаты данного контроля отрицательные, то есть пробы атлетов были чистыми. В общем, нам предстоит еще во многом разобраться и мы готовы информировать общественность о ходе расследования.

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