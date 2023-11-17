Олимпийский совет Азии лишился статуса соответствия WADA из-за флага КНДР на Азиатских играх

Олимпийский совет Азии лишился статуса соответствия WADA из-за флага КНДР.

Об этом заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли на заседании совета директоров WADA в Монреале.

В 2021 году антидопинговое агентство КНДР было признано несоответствующим кодексу WADA, что повлекло за собой запрет на выступления под национальным флагом.

Однако флаг использовался на Азиатских играх, которые проходили с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу под эгидой Олимпийского комитета Азии (ОСА).