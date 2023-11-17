Олимпийский совет Азии лишился статуса соответствия WADA из-за флага КНДР на Азиатских играх

Теги WADA Азиатские игры Оливье Ниггли Олимпийский совет Азии Тяжелая атлетика

Олимпийский совет Азии лишился статуса соответствия WADA из-за флага КНДР.

Об этом заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли на заседании совета директоров WADA в Монреале.

В 2021 году антидопинговое агентство КНДР было признано несоответствующим кодексу WADA, что повлекло за собой запрет на выступления под национальным флагом.

Однако флаг использовался на Азиатских играх, которые проходили с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу под эгидой Олимпийского комитета Азии (ОСА).

 

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6 комментариев

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lepestok
мне кажется, пора забанить ВАДУ. Это не организация, а какая-то инквизиция
+21
-6
+15
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Maori_nz
ВАДА сейчас договориться..... ))))
Будут сотрудники ВАДА только друг у друга анализы брать..
+9
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+6
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Мистер Уайт
Скоро ВАДЕ будут соответствовать только трансгендеры выступающие на женских соревнованиях и норвежские астматики.
+6
-1
+5
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hov13
Бред какой-то
+2
-2
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андрэ
прям какая то форма фашизма
+2
-2
0
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