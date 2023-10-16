Тяжелая атлетика останется в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе

Тяжелая атлетика останется в программе Олимпийских игр.

Сегодня на 141-й сессии Международного олимпийского комитета ( ) в индийском Мумбаи утвердили программу Игр-2028 в – в нее вошла тяжелая атлетика.

«Мои первые мысли сегодня обращены к мировому сообществу тяжелой атлетики – и особенно к спортсменам, для которых эта новость станет одновременно большим облегчением и поводом для радости.

Именно благодаря коллективным усилиям каждого мы собрались здесь сегодня, и мы благодарим членов Международного олимпийского комитета за признание нашего единства, стремления к переменам и больших успехов, которых мы добиваемся как вид спорта.

Сегодня для тяжелой атлетики настал момент отпраздновать это событие, но его не следует рассматривать как конец. Мы должны – и будем – продолжать, в соответствии с нашими стратегическими приоритетами, стремиться к новому будущему тяжелой атлетики как здорового, современного и ориентированного на атлетов вида спорта», – сказал глава IWF Мохамед Джалуд.