Пятиборье войдет в программу Олимпиады-2028 при условии замены конкура на полосу препятствий

МОК назвал условие включения пятиборья в программу Олимпиады-2028.

Современное пятиборье состоит из стрельбы из пистолета, фехтования на шпагах, плавания на 200 метров вольным стилем, конкура и лазертага (бег на 3200 м по пересеченной местности).

«Исполком рекомендовал включить современное пятиборье в олимпийскую программу с условием замены коня на полосу препятствий.

Без этой замены спорт не был бы включен в программу», – сказал глава МОК Томас Бах.