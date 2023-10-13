Пятиборье войдет в программу Олимпиады-2028 при условии замены конкура на полосу препятствий

Теги МОК Томас Бах конкур Лос-Анджелес-2028 Р-Спорт Современное пятиборье

МОК назвал условие включения пятиборья в программу Олимпиады-2028.

Современное пятиборье состоит из стрельбы из пистолета, фехтования на шпагах, плавания на 200 метров вольным стилем, конкура и лазертага (бег на 3200 м по пересеченной местности). 

«Исполком рекомендовал включить современное пятиборье в олимпийскую программу с условием замены коня на полосу препятствий.

Без этой замены спорт не был бы включен в программу», – сказал глава МОК Томас Бах.

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