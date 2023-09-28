Татьяна Тарасова: «Шветский правильно делает, что судится, я на его стороне. Он хороший специалист, мы плохих не держим»

Татьяна Тарасова назвала верным решение врача Шветского подать иск к Зеппельту.

«Правильно делает, что судится, я на его стороне и буду его защищать, потому что все, что они сделали, это нечестно, несправедливо.

Он хороший специалист, мы плохих не держим. У нас в сборной работают очень серьезные, грамотные врачи широкого профиля», – сказала Тарасова.

Хайо Зеппельт – немецкий журналист, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте.

11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой российской фигуристки Камилы Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского.

В июле 2023 года Шветский подал в Никулинский суд иск к Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предварительные слушания прошли 28 сентября.

Бывший врач Валиевой подал иск на Хайо Зеппельта в московский суд. За что?