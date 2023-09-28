Татьяна Тарасова: «Шветский правильно делает, что судится, я на его стороне. Он хороший специалист, мы плохих не держим»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг Хайо Зеппельт Филипп Шветский ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала верным решение врача Шветского подать иск к Зеппельту.

«Правильно делает, что судится, я на его стороне и буду его защищать, потому что все, что они сделали, это нечестно, несправедливо.

Он хороший специалист, мы плохих не держим. У нас в сборной работают очень серьезные, грамотные врачи широкого профиля», – сказала Тарасова. 

Хайо Зеппельт – немецкий журналист, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте. 

11 февраля 2022 года на телеканале ARD вышло интервью, где Зеппельт комментировал ситуацию с положительной пробой российской фигуристки Камилы Валиевой и указывал на возможную причастность Шветского. 

В июле 2023 года Шветский подал в Никулинский суд иск к Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации. Предварительные слушания прошли 28 сентября. 

Бывший врач Валиевой подал иск на Хайо Зеппельта в московский суд. За что?

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1 комментарий

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Katerina Sunny
Адвокат Тарасова, с лексиконом уже все знакомы.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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