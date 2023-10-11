В международный пул допинг-тестирования включены 16 российских легкоатлетов

Теги допинг сборная России сборная России жен World Athletics (IAAF) Мария Ласицкене Илья Шкуренев Елена Лашманова Илья Иванюк Анжелика Сидорова Данил Лысенко Валерий Пронкин Эльвира Чепарева (Хасанова) Сергей Кожевников Клавдия Афанасьева Василий Мизинов ТАСС Рейхан Каграманова Андрей Романов Маргарита Никифорова Полина Кнороз Антон Курбатов Легкая атлетика

World Athletics не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования.

Сейчас в международный пул, как и в третьем квартале 2023 года, входит 16 человек. 

Это Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все – прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз (обе – прыжки с шестом), Илья Шкуренев (многоборье), Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева (все – спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба – метание молота).

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