В международный пул допинг-тестирования включены 16 российских легкоатлетов

World Athletics не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования.

Сейчас в международный пул, как и в третьем квартале 2023 года, входит 16 человек.

Это , , (все – прыжки в высоту), , (обе – прыжки с шестом), (многоборье), , Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, , Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева (все – спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба – метание молота).