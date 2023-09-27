Максим Агапитов: «Практика доказывает, что мировая антидопинговая система неэффективна и коррумпирована»

Максим Агапитов назвал мировую антидопинговую систему неэффективной.

Об этом он заявил в ходе круглого стола в Госдуме на тему «О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу».

«Произошел системный сбой. Вопрос: мировая антидопинговая система, которая нам навязывается, она эффективна или нет? Практика доказывает, что она абсолютно неэффективна. Как максимум – коррумпирована, как минимум – неэффективна.

Идет политически ангажированная работа против России, в том числе и в спорте. Нас заставляют подчиниться правилам, которые как минимум неэффективны», – сказал президент Федерации тяжелой атлетики России.