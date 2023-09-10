Тренер Кашириной о допинг-бане: «Это политическое дело. Ее осудили без предъявления доказательств вины – фактов у них нет, одни слова»

Тренер штангистки Татьяны Кашириной заявил, что она ни в чем не виновна.

Спортивный арбитражный суд лишил Каширину трех титулов чемпионки мира (2013, 2014, 2015). Все ее результаты, показанные с 1 апреля 2013 по 19 июня 2017 года, были аннулированы.

Кроме того, она лишилась трех золотых медалей чемпионатов Европы (2014, 2015, 2017) и потеряла свои мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные на ЧМ-2014 в Алма-Ате.

В августе Российское антидопинговое агентство ( ) сообщило, что Каширина дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. В 2020-м спортсменка была отстранена на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS).

«Вы понимаете, это все надумано, сделано без каких-либо доказательств. Это политическое дело. Потому что нет доказательств ее вины. Татьяну же в первый раз оправдали, потому что никаких (документальных) доказательств представлено не было.

Их и сейчас тоже нет. Но когда такое положение в мире и отношение к России совершенно другое, то мы ничего сделать не можем. Это бесполезно.

Татьяна сейчас оказалась в таком положении, что она без вины виноватая. Когда принимали это решение, то было три арбитра. Представитель Беларуси был на нашей стороне, а итальянец и немка – против нас. И когда белорус задал им вопрос: «Почему вы обвиняете, если у вас нет доказательств?», то им нечего было ответить.

Потому что должны быть предъявлены взятые пробы мочи или крови спортсменки, а их нет. Можно привести пример: вы пришли ко мне домой, поговорили, посидели и ушли. А я на следующий день на вас заявление в полицию написал, что вы у меня что-то украли. Вы скажете – этого не было, а на основании моих слов вас посадят.

Вот в отношении Татьяны получилось то же самое – ее осудили без предъявления доказательств вины. А таких фактов у них нет, одни слова.

Оспорить решение? Вы знаете, сколько денег для этого надо. И не факт, что они оправдают Татьяну – все же понимают, что иностранные арбитры сейчас будут против нас из-за отношения в мире к нашей стране. Поэтому я могу сказать – человека осудили просто ни за что. Ведь были приведены просто пустые слова, не подтвержденные ничем.

Такую ситуацию и врагу не пожелаешь. в этой ситуации невиновна, никаких доказательств ее нарушений нет. Это беспрецедентный случай.

И ведь когда Татьяну в первый раз отстранили, мы сделали запрос в WADA. И они прислали нам номера проб, судя по результатам которых они предполагали, что Татьяна принимала такие препараты. Но все ответы в итоге были отрицательные – и все это была официальная информация, которую нам прислали из . Понимаете?

Основанием для обвинения должны быть результаты проб. А их нет. Мы сейчас пока не знаем, что делать. Просто представьте сейчас, в каком состоянии находится Татьяна. Когда человек невиновен, а его в чем-то незаслуженно обвиняют.

Бывает же, что человека осуждают, а через несколько лет освобождают и реабилитируют. Здесь такая же ситуация, и ничего сделать нельзя. Такое отношение сейчас в мире к нашим спортсменам. Татьяну просто убили», – сказал Владимир Краснов.

Каширина о допинг-бане: «Крупных сумм оспаривать это у меня нет. Необоснованно наказали и попробуй доказать, что ты не верблюд»