Кокляев об офицерах WADA: «Человек, который ездит смотреть, как из чужих писек вытекает моча, уже не здоров. Туда не от большого ума идут»

Теги допинг МОК WADA Михаил Кокляев Тяжелая атлетика

Михаил Кокляев считает, что тяжелая атлетика не может быть без допинга.

– Вкладывать душу и пахать по полной – не одно и то же?

– Когда отдаешь душу, у тебя кроме спорта нет ничего. Это значит продать ее дьяволу и вложить в дело. Нет ни семьи, ни других интересов. Превращаешься в асоциальное существо, одержимое только регалиями. У таких после завершения карьеры часто бывают срывы – алкоголизм или что похуже.

– Ты упомянул про детские олимпийские идеалы. Они не порушились, когда уже в школе стало понятно, что дальше без допинга никуда?

– Как сказал Жак Фреско: «Человек ни в чем не виноват. Виновата среда, в которой он находится». У меня были честные и широко открытые глаза, но, если такими долго смотреть на чистый спорт, спорт начнет смотреть на тебя глазами стероидными. Когда понимаешь, что каждый первый в сборной имеет такую историю, то дальше как в «Джентльменах удачи» – все побежали, и я побежал.

При этом могу в сотый раз повторить: стероиды категорически никому не рекомендую.

– Всего один вопрос про тяжелую атлетику. Постоянно говорят про ее исключение из олимпийской программы, поскольку она априори не может быть чистой. Может?

– Это не было возможным и не будет. Но чем тяжелее добывать допамин, тем сильнее к нему тяга. Это значит, что больше способов манипулировать и зарабатывать на тебе.

Самые хитрые чижики с МОК и антидопинговых агентств давно все поняли и решили, что с этих дураков можно снимать по три урожая в год. А дураки никуда не денутся и, как слепые адепты, будут поднимать, выплачивать штрафы и так по бесконечному кругу. Вот поэтому тяжелая атлетика из олимпийской программы никогда не уйдет. Кто будет убирать дойную корову?

Думаешь, там такие святые сидят? Да человек, который ездит смотреть, как из чужих писек вытекает моча, уже не здоров. Это я про офицеров WADA. Они ковыряются в чужой моче, но не ради чистого спорта, а из-за денег. Туда не от большого ума идут. И когда они приходили ко мне, у меня всегда было сочувствие.

– Почему?

– Потому что сначала они завидовали, что я сильный. А когда видели чуть больше – что я очень сильный. Ха-ха, – рассказал восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике.

«Каждое утро у меня в голове: «Я – русский спортсмен, семьянин. Убил человека». Проникновенное интервью Михаила Кокляева

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48 комментариев

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DrDro
Другое дело профессия Михаила.
Поднятие железяк, каменных шаров и перебрасывание покрышек от грузовиков.
Занятия воистину для смышлёных ребят.
+114
-3
+111
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Mars53
В проктологи, наверное, совсем недалёкие люди идут. Это ж надо такую профессию выбрать!
+76
-2
+74
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VictorVallecano
В хирурги идут те, кто любит копаться в человеческих органах.
В гинекологи вообще идут или лесбиянки, или озабоченные.
+43
-1
+42
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Mcconaughey_lol
Ответ DrDro
Другое дело профессия Михаила. Поднятие железяк, каменных шаров и перебрасывание покрышек от грузовиков. Занятия воистину для смышлёных ребят.
У него давно уже профессия клоуна. А это почетная деятельность
+35
-2
+33
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papadok
Удобная позиция - во всем виновата среда. И мочеиспускательный орган как повод для гордости. Боюсь, проблема не в стероидах, хотя их тоже не надо.
+20
-2
+18
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zzz xxx
по кокляеву этому видно, как с умом в тяжелой атлетике дела обстоят
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robbaggio
Таких экспертов-урологов мир ещё не видывал!
+13
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+13
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Veles3101
Ответ Alex1104
Есть некоторая разница: врач - человек, который лечит людей. А допинг-офицер - просто наблюдает за процессом сдачи анализа. И без допинг-офицеров человечество легко проживет.
Да человечество впринципе без спортсменов и олимпиад проживет. Даже без 16летних девочек на коньках
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Фёдор Молчанов
Ответ VictorVallecano
В хирурги идут те, кто любит копаться в человеческих органах. В гинекологи вообще идут или лесбиянки, или озабоченные.
А в проктологи любители глину помесить.
+11
-1
+10
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BOBBYHULL
Да общался недавно с тяжелоатлетом международником на пенсии, говорит без фармацевтики там ловить нечего, просто у кого то она лучше, у кого то хуже, и сроки вывода ее из организма строго блюсти.
+9
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Иван Алейников
Ответ Mars53
В проктологи, наверное, совсем недалёкие люди идут. Это ж надо такую профессию выбрать!
А копрограмму сдают вообще извращенцы.
+10
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Олег Акимов
Ответ Фёдор Молчанов
А в проктологи любители глину помесить.
Те, кого не приняли в ПТУ на гончарное дело
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Мага осторожный
Ответ Виктор Ковязин
Михаил, мы, ты, я с тобой, не читай даже тут хороводников. Они живут там, не нашей стороне. А тебе, Михаил, можно бы и знать про пиндосовскую политику; он хоть и сукин сын, но он наш сукин сын. Для нас ты русский, но ты Русский с большой буквы.
каждый русский с большой буквы обязан с пьяну сбить человека на смерть и отмазаться воспользовавшись связями
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Mcconaughey_lol
Рассуждения на уровне пятиклассника. Хотя это ещё комплимент. У сабжа интеллект примерно как у дошколят
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cheepta
Вывод: Занимайтесь физкультурой без фанатизма!
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Илья Савчук
Лица врачей занимающихся половыми органами представили?)
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Владислав Романов
Ответ DrDro
Другое дело профессия Михаила. Поднятие железяк, каменных шаров и перебрасывание покрышек от грузовиков. Занятия воистину для смышлёных ребят.
а высказывания то какие интелектуальные 😁
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Олег Акимов
А железяки с место на место двигать - это конечно от большого ума.
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Виктор Суворов
то есть медсестры и врачи работающие с анализами тоже ущербные по мнению Кокляева? они же не только мочу, но и говно изучают
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Олег Акимов
Если бы вы не кололи в себя половину аптеки, не использовали резиновые инструменты чтобы выдавать чужие анализы, то и не нужно было бы к вам офицера приставлять к каждому.
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Melnikov1968
Таскать тяжести из одного угла в другой, не зная для чего ты это делаешь, признак большого ума. Таскай дальше.
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Альберт Васильченко
Странные рассуждения от Михаила.
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Мага осторожный
проктологи видимо тоже небольшого ума по версии физрука
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Денис Давыдов
Ответ DrDro
Другое дело профессия Михаила. Поднятие железяк, каменных шаров и перебрасывание покрышек от грузовиков. Занятия воистину для смышлёных ребят.
грузчик-спортсмен 😄
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Ковид 07.10.52
Здорово его штангой пригрело...
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