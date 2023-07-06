Кокляев – о бое с Емельяненко: «Была просьба не убиваться в первых трех раундах, потому что должен был выйти большой рекламный блок букмекерской конторы»

Кокляев признался, что вышел на пик популярности после боя с Александром Емельяненко.

«Самая большая популярность настигла меня после боя с Емельяненко.

Я взял то поражение на вооружение. Да, был момент, когда стереотипность такого рода боев стала меня пропитывать. Начал грубо отвечать на комментарии, чего прежде не делал. И мой друг Станислав Линдовер, чемпион Европы по бодибилдингу, написал: «Миха, что ты делаешь? Это же не ты». Задумался. Остановился.

Была ли там договоренность? У меня был свой сценарный план – и я шел по нему. Вот мне говорили, что для реванша с Саней нужно провести 5-6 хороших боев. Чтобы ценник поднялся. Но я-то знаю, что ценник поднимется, когда я просто дам этому время. Год, два, пять. Я никуда не спешу.

А что касается первого боя, то была не договоренность, а просьба не убиваться в первых трех раундах. Потому что после должен был выйти большой рекламный блок букмекерской конторы, которая все спонсировала. И говорил я про это как раз для того, чтобы мне не надо было идти драться эти 5-6 боев», – заявил мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаил Кокляев.

Напомним, что в 2019 году состоялся боксерский поединок между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Бой закончился победой Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

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