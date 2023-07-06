Михаил Кокляев: «США – лучшая для паразитов страна. А Россия создана для того, чтобы мотивировать весь мир что-то делать»

Михаил Кокляев рассказал, чем путь России отличается от пути Запада.

– Многие называют США лучшей страной для жизни.

– Так и есть. Это лучшая для паразита страна. Хочешь долбиться – долбись. Наркотики? Легализовали марихуану. Завтра что-то посильнее разрешат. А пройти по Филадельфии – там одни торканы. Играть? Вот тебе рай в Вегасе? Спорт? На здоровье. Люди делают состояния на карточках игроков. Русскому скажи: вот бумажка, она стоит 3 млн долларов. Он подумает, что ты с ума сошел и разожжет ей шашлыки.

Россия создана для того, чтобы мотивировать весь мир что-то делать. Мир обленился. Все превращаются в инфантильных потребителей. Моя хата с краю, ничего не знаю. Кто-то сделает, только не мы. За меня родину защитят, а я, айтишник, пока где-то заработаю. Давайте все станем айтишниками и юристами. И кто будет работать, дороги строить? Азиаты?

Америка – действительно лучшее место для допаминщика. Человека, который любит кайфовать с утра до вечера.

– Таких в мире большинство.

– Да. Но это допамин слабого человека. А сильного – когда выбираешь сложный маршрут.

– Это про Россию?

– Конечно.

– В чем заключается особый путь России?

– Это у Запада свои пути. Есть вон американская мечта. А про русскую мечту ты что-то слышал? Было иллюзорное светлое будущее, которое нам рисовали при коммунистах.

Но у нас какая жизнь? 91-й – распад СССР, 93-й – путч, 98-й – дефолт, 2008-й – финансовый кризис, 2014-й – скачок доллара, 2020-й – коронавирус, 2022-й – СВО. А что у американцев за все это время? Ничего! Один коронавирус, да и то и по 700 долларов в месяц давали, пока они на изоляции сидели.

– Практически все предпочли бы спокойствие и стабильность.

– Блин, ну мы паркурщики. Мы получаем удовольствие от всей этой хрени. Есть шахматисты и телезрители, а есть те, кому хочется подальше, повыше, поглубже. И вот это – Россия. Просто мы не можем себе в этом признаться. Но без этих потрясений не было бы нас. Мы берем их на вооружение. Меня, человека, выросшего в 90-е, чем ты напугаешь? Тем, что Запад не покажет свое кино и закроет «Макдональдс»?

Поверь, через 30 лет на моем месте сидеть такой же и рассказывать, что пережил пандемию, СВО, закрытие «Макдональдсов» и его уже ничем не удивить. Так что все это – херня. Нет никаких особых путей. Каждый сам решает, куда ему двигаться – к нам или в сторону «Кока-Колы».

При этом я не осуждаю никого. Но и люди из-за океана не должны кричать нам, что мы дураки. Верьте во что хотите, но мне свою дичь не навязывайте.

– Что делать тем, кто любит Россию и хочет здесь жить, но без бесконечных потрясений?

– Для этого есть голова. Будете думать – найдете выход. Как говорили викинги: «Если ваше добро забрали, значит, оно вам не нужно». Так что, если вы не придумали, как жить спокойно, значит, не сильно к этому стремитесь. Поверь, у нас страна – свободнее свободных.

– Приведи пример.

– У меня есть друзья, которые сидят. Они там построили хоккейный корт, церковь, мечеть и оборудовали два спортзала. Все, что их отделяет от нас – роба и решки. Ну, и баб не хватает. Так что мы в своем микромире тем более можем сделать все.

Просто нужно хотеть. Но и понимать, где ты живешь. Ты должен знать, что столкнешься с произволом, предательством, лестью, должен быть готов, что после первого же падения могут отвернуться почти все друзья. И вот если человек ко всему этому готов – он действительно русский.

У России есть главное – человеческий ресурс. Талантливые, сильные и умные люди. Возьми Comedy – Гарик Харламов, Павел Воля. Возьми Данилу Поперечного. Да вот это бы оружие и в нужное дело. Как они говорят! Их бы в университеты…

Единственный бич нашего человека – мнимость от собственного величия. И второе – лень. Когда чего-то добиваемся – успокаиваемся. А на Западе передают знания и богатство веками и поколениями. Кто-то специально убил в нас познание к родовому древу. А это же ключ к собственному я.

– Кто убил?

– Кто-то. Задача Запада – убить веру, царя и отечество. Веру убили, царя тоже, а в данный момент пытаются решить вопрос с отечеством. Потому что Запад умеет играть вдолгую. Считают на 10 ходов вперед. А у нас все авось да небось. И потом – игра в Чапаева. Я сейчас про СВО. Которую, заметь, не осуждаю!

Я вот состою в нескольких санкционных списках. В «Миротворце» с 2016 года, с 2022-го в списке Гарри Каспарова* (признан иноагентом в РФ – Sports.ru), была депортация из США, а с этого года еще в списке Зеленского. При этом я не ура-патриот и не кричу на каждом углу: «Россия! Зет!» Просто делаю свою работу, преподаю физкультуру в школе.

Но когда меня спросили про отношение к СВО, я прочитал присягу. Какие ко мне могут быть вопросы? Или у нас присяга – ничего не значащий стишок? Вообще-то это торжественная клятва в верности государству. И мне будет грош цена, если я теперь от этого откажусь. Я езжу на хорошем авто, живу в комфортной квартиру – и все это благодаря государству.

А те, кто говорит, что могло быть лучше – просто пассажиры, – рассказал восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике.

«Каждое утро у меня в голове: «Я – русский спортсмен, семьянин. Убил человека». Проникновенное интервью Михаила Кокляева