Михаил Кокляев: «США – лучшая для паразитов страна. А Россия создана для того, чтобы мотивировать весь мир что-то делать»

Теги Политика Михаил Кокляев Тяжелая атлетика

Михаил Кокляев рассказал, чем путь России отличается от пути Запада.

– Многие называют США лучшей страной для жизни.

– Так и есть. Это лучшая для паразита страна. Хочешь долбиться – долбись. Наркотики? Легализовали марихуану. Завтра что-то посильнее разрешат. А пройти по Филадельфии – там одни торканы. Играть? Вот тебе рай в Вегасе? Спорт? На здоровье. Люди делают состояния на карточках игроков. Русскому скажи: вот бумажка, она стоит 3 млн долларов. Он подумает, что ты с ума сошел и разожжет ей шашлыки. 

Россия создана для того, чтобы мотивировать весь мир что-то делать. Мир обленился. Все превращаются в инфантильных потребителей. Моя хата с краю, ничего не знаю. Кто-то сделает, только не мы. За меня родину защитят, а я, айтишник, пока где-то заработаю. Давайте все станем айтишниками и юристами. И кто будет работать, дороги строить? Азиаты? 

Америка – действительно лучшее место для допаминщика. Человека, который любит кайфовать с утра до вечера.

– Таких в мире большинство.

– Да. Но это допамин слабого человека. А сильного – когда выбираешь сложный маршрут.

– Это про Россию?

– Конечно.

– В чем заключается особый путь России?

– Это у Запада свои пути. Есть вон американская мечта. А про русскую мечту ты что-то слышал? Было иллюзорное светлое будущее, которое нам рисовали при коммунистах.

Но у нас какая жизнь? 91-й – распад СССР, 93-й – путч, 98-й – дефолт, 2008-й – финансовый кризис, 2014-й – скачок доллара, 2020-й – коронавирус, 2022-й – СВО. А что у американцев за все это время? Ничего! Один коронавирус, да и то и по 700 долларов в месяц давали, пока они на изоляции сидели.

– Практически все предпочли бы спокойствие и стабильность.

– Блин, ну мы паркурщики. Мы получаем удовольствие от всей этой хрени. Есть шахматисты и телезрители, а есть те, кому хочется подальше, повыше, поглубже. И вот это – Россия. Просто мы не можем себе в этом признаться. Но без этих потрясений не было бы нас. Мы берем их на вооружение. Меня, человека, выросшего в 90-е, чем ты напугаешь? Тем, что Запад не покажет свое кино и закроет «Макдональдс»? 

Поверь, через 30 лет на моем месте сидеть такой же и рассказывать, что пережил пандемию, СВО, закрытие «Макдональдсов» и его уже ничем не удивить. Так что все это – херня. Нет никаких особых путей. Каждый сам решает, куда ему двигаться – к нам или в сторону «Кока-Колы».

При этом я не осуждаю никого. Но и люди из-за океана не должны кричать нам, что мы дураки. Верьте во что хотите, но мне свою дичь не навязывайте.

– Что делать тем, кто любит Россию и хочет здесь жить, но без бесконечных потрясений?

– Для этого есть голова. Будете думать – найдете выход. Как говорили викинги: «Если ваше добро забрали, значит, оно вам не нужно». Так что, если вы не придумали, как жить спокойно, значит, не сильно к этому стремитесь. Поверь, у нас страна – свободнее свободных. 

– Приведи пример. 

– У меня есть друзья, которые сидят. Они там построили хоккейный корт, церковь, мечеть и оборудовали два спортзала. Все, что их отделяет от нас – роба и решки. Ну, и баб не хватает. Так что мы в своем микромире тем более можем сделать все.

Просто нужно хотеть. Но и понимать, где ты живешь. Ты должен знать, что столкнешься с произволом, предательством, лестью, должен быть готов, что после первого же падения могут отвернуться почти все друзья. И вот если человек ко всему этому готов – он действительно русский.

У России есть главное – человеческий ресурс. Талантливые, сильные и умные люди. Возьми Comedy – Гарик Харламов, Павел Воля. Возьми Данилу Поперечного. Да вот это бы оружие и в нужное дело. Как они говорят! Их бы в университеты…

Единственный бич нашего человека – мнимость от собственного величия. И второе – лень. Когда чего-то добиваемся – успокаиваемся. А на Западе передают знания и богатство веками и поколениями. Кто-то специально убил в нас познание к родовому древу. А это же ключ к собственному я. 

– Кто убил?

– Кто-то. Задача Запада – убить веру, царя и отечество. Веру убили, царя тоже, а в данный момент пытаются решить вопрос с отечеством. Потому что Запад умеет играть вдолгую. Считают на 10 ходов вперед. А у нас все авось да небось. И потом – игра в Чапаева. Я сейчас про СВО. Которую, заметь, не осуждаю!

Я вот состою в нескольких санкционных списках. В «Миротворце» с 2016 года, с 2022-го в списке Гарри Каспарова* (признан иноагентом в РФ – Sports.ru), была депортация из США, а с этого года еще в списке Зеленского. При этом я не ура-патриот и не кричу на каждом углу: «Россия! Зет!» Просто делаю свою работу, преподаю физкультуру в школе.

Но когда меня спросили про отношение к СВО, я прочитал присягу. Какие ко мне могут быть вопросы? Или у нас присяга – ничего не значащий стишок? Вообще-то это торжественная клятва в верности государству. И мне будет грош цена, если я теперь от этого откажусь. Я езжу на хорошем авто, живу в комфортной квартиру – и все это благодаря государству.

А те, кто говорит, что могло быть лучше – просто пассажиры, – рассказал восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике.

«Каждое утро у меня в голове: «Я – русский спортсмен, семьянин. Убил человека». Проникновенное интервью Михаила Кокляева

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гуго Капет
В какой-то степени он прав. В 1917 году люди посмотрели на Россию, и поняли, что надо что-то делать, иначе будет ЭТО. Спустя сто лет ничего не изменилось - Россия продолжает показывать пример как не нужно жить и мотивирует развиваться дальше. В том смысле, что люди лишний раз убеждаются в том, что лучше функционирующие государственные институты, система сдержек и противовесов, а также независимые СМИ, чем сильная рука, духовные скрепы и глава Конституционного суда, рассказывающий о несуществовании соседних государств.
+90
-5
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Все так. Хочешь жить в России - страдай и думай о какой-то своей неведомой, но высокой миссии. Хрен знает какой только
+62
-6
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brokkoli
Это он Путину речи пишет?
+51
-3
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Ответ Аморалинни
Меньше Ютуб смотри
И побольше 1 канал😂
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swerige78
Ответ Ебздрогыч
Все так. Хочешь жить в России - страдай и думай о какой-то своей неведомой, но высокой миссии. Хрен знает какой только
Принимать законы против геев, а потом втихую долбиться друг с другом, посмеиваясь над наивным электоратом..
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Эталонный представителей ядерного электората архистратига! Везде враги - у нас духовность
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Вот она настоящая опора нынешнего режима... можно веревки вить...все ему дало государство, а государство по его понятиям это это кучка людей во власти ...
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Qwarrz Qaqa
Ну,и в чем же он неправ. Бомжатская страна этот США. Там,уже нет ничего. у России огромный потенциал,хоть в военной мощи ,хоть в экономической. Обожаю Россию. Эх, выиграть бы green card!!
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ Ебздрогыч
Все так. Хочешь жить в России - страдай и думай о какой-то своей неведомой, но высокой миссии. Хрен знает какой только
как это хрен знает? Миссия – "попасть в Рай, а остальные должны сдохнуть"
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VMX1389
Кто мы ? Кто конкретно получает удовольствие от потрясений "Паркура" Горстка обогатившихся людей увласти ( и Поддакивающий им вот такие Патриоты) Что он несет вообще??? Все люди ( нормальные) Хотят создать семью, дать детям образование, развиваться и жить спокойно, в своих квартирах, домах, спокойно ездить отдыхать по миру,Хотят видеть ясно свое будущее, перпективы развития, а не поулчать удовольствие от Паркура (как же злость берет )
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batt Monner
"Я езжу на хорошем авто, живу в комфортной квартиру – и все это благодаря государству."
Уровень мышления - рабство
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Громов
Ответ Аморалинни
Очередной мультиаккаунт с подпиской на италию а и спартак)))
Сказал подписанный на администрацию спортса и зарегистрированный 9 апреля 2023 😅
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
Когда дошёл до Воли с Харламовым, понял он же троллит, наверное... или нет?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brig_Mercury
Какой наркоманский бред я только что прочитал. Несвязанный поток создания, лишённый логики и выводов. И этот человек преподает в школе? Бегите из этой школы. Там директор видимо совсем с головой не дружит. Если этот Шариков будет агитировать детей, это какое их ждет будущее?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swerige78
В таких случаях обидно что нет обратной связи. Но Кокляев умный, он это знает, а поэтому может нести чушь сколько угодно..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Это он случайно свою речь для приема в едро запостил?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza Juve
Спасибо спортс, мнения физруков очень не хватало. Этого чудака бы да в вашу любимую медиалигу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Каиш
я пытаюсь понять что хуже, сказанное этим гражданином или новость об этом на сайте... одно хуже другого
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
"Я езжу на хорошем авто, живу в комфортной квартиру – и все это благодаря государству.

А те, кто говорит, что могло быть лучше – просто пассажиры".

Э, дядя, ты ошибся. Ты занимался какой-то фигней, которая интересует 0,0000001% людей в мире, государство тебе просто так за это давало деньги, которые ты и близко не отбивал, а теперь кайфуешь, хотя даже ЧЕ не выиграл. Так что пассажир как раз ты. :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Borkovski
Ловите наркомана
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
adimsonekat
Ответ Brokkoli
Это он Путину речи пишет?
Нее, это его программа, для Госдумы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Ворошилов
Ещё надо пользоваться йоптафоном и ездить на Весте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Акимов
Что ты _____ такое несёшь? Поток сознания
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
жЫру человек выдал много, конечно. как бы хамстеры не объелись ))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родион Горбачев
Друзья, в двух словах, это кто вообще такой и почему речи этого паренька публикуют?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий