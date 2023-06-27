Казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов покончил с собой в возрасте 35 лет

Об этом сообщает Tengri Sport со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области Жетысу.

«Тело 35-летнего тяжелоатлета было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальского района. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой. В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Уголовное дело взято на контроль руководством районной полиции», – говорится в сообщении.

Седов побеждал на чемпионате мира-2009 в весовой категории до 94 кг, становился бронзовым (2013) и серебряным (2014) призером соревнований. Позже он лишился всех медалей из-за дисквалификации за допинг. Также был аннулирован его результат на Олимпиаде-2008 в Пекине, где он занимал четвертое место (до 85 кг).