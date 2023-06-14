Тяжелая атлетика. Чемпионат России. Гаджибеков, Мусохранов, Шайдуллина, Жаткина, Те одержали победы

Теги сборная России жен результаты сборная России чемпионат России Кристина Соболь Олег Мусохранов Надежда Панова сборная Беларуси жен Ольга Тё Кристина Новицкая Анастасия Анзорова Исмаил Гаджибеков Озал Абдулгамидов Регина Шайдуллина Елизавета Жаткина Тяжелая атлетика

В Новом Уренгое стартовал чемпионат России по тяжелой атлетике.

Тяжелая атлетика

Чемпионат России 

Новый Уренгой

Мужчины

До 55 кг

1. Исмаил Гаджибеков – 237 кг

2. Озал Абдулгамидов – 212 кг

3. Андрей Кучеров – 211 кг

До 61 кг

1. Олег Мусохранов – 282 кг

2. Равиль Джафаров – 253 кг

3. Кирилл Рябых – 252 кг

Женщины

До 45 кг

1. Регина Шайдуллина – 150 кг

2. Анастасия Демченко – 142 кг

3. Надежда Панова – 139 кг

До 49 кг

1. Елизавета Жаткина – 173 кг

2. Кристина Соболь – 164 кг

3. Полина Андреева – 162 кг

До 55 кг

1. Кристина Новицкая – 188 кг

2. Светлана Ершова – 187 кг

3. Юлия Гулина (Беларусь) – 184 кг

До 59 кг

1. Ольга Те – 211 кг

2. Ольга Галынская (Беларусь) – 182 кг

3. Дарья Кицер – 181 кг

До 64 кг

1. Анастасия Анзорова – 211 кг

2. Яна Кондрашова – 203 кг

3. Александра Козлова – 195 кг

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