Тяжелая атлетика. Чемпионат России. Гаджибеков, Мусохранов, Шайдуллина, Жаткина, Те одержали победы
В Новом Уренгое стартовал чемпионат России по тяжелой атлетике.
Тяжелая атлетика
Чемпионат России
Новый Уренгой
Мужчины
До 55 кг
1. Исмаил Гаджибеков – 237 кг
2. Озал Абдулгамидов – 212 кг
3. Андрей Кучеров – 211 кг
До 61 кг
1. Олег Мусохранов – 282 кг
2. Равиль Джафаров – 253 кг
3. Кирилл Рябых – 252 кг
Женщины
До 45 кг
1. Регина Шайдуллина – 150 кг
2. Анастасия Демченко – 142 кг
3. Надежда Панова – 139 кг
До 49 кг
1. Елизавета Жаткина – 173 кг
2. Кристина Соболь – 164 кг
3. Полина Андреева – 162 кг
До 55 кг
1. Кристина Новицкая – 188 кг
2. Светлана Ершова – 187 кг
3. Юлия Гулина (Беларусь) – 184 кг
До 59 кг
1. Ольга Те – 211 кг
2. Ольга Галынская (Беларусь) – 182 кг
3. Дарья Кицер – 181 кг
До 64 кг
1. Анастасия Анзорова – 211 кг
2. Яна Кондрашова – 203 кг
3. Александра Козлова – 195 кг
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