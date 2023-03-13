Российские тяжелоатлеты выступят на Играх стран Боливарианского альянса в Венесуэле

Сборная России по тяжелой атлетике выступит на Играх стран Боливарианского альянса (АЛБА).

Об этом сообщил член исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Кирилл Завадский. Соревнования пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле.

Российскую команду представят восемь спортсменов: Олег Мусохранов (весовая категория до 61 кг), Геворг Серобян (до 73 кг), Дмитрий Шмарин (до 89 кг) и Даниил Вагайцев (до 109 кг ), а из женщин – Елизавета Жаткина, Кристина Новицкая (обе – до 49 кг), Евгения Гусева (до 71 кг) и Мария Груздова (до 76 кг).

«Мы приняли решение заявить на этот турнир не первых номеров сборной, но все заявленные являются очень достойными тяжелоатлетами. Некоторые из них имеют опыт выступлений на чемпионатах мира и Европы, откуда возвращались с наградами», – рассказал Завадский.

Игры стран Боливарианского альянса включат соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. В 2023 году Игры впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.