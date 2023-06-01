Сборная Индии по тяжелой атлетике готовится к чемпионату мира-2023 на базе в Подмосковье

Индийские тяжелоатлеты проводят в Подмосковье тренировочный сбор.

Об этом сообщил член исполкома Федерации тяжелой атлетики России ( ) Кирилл Завадский.

Спортсмены готовятся к чемпионату мира-2023, который пройдет в Саудовской Аравии в сентябре. В Чехов приехал 21 спортсмен, а также 5 человек обслуживающего персонала.

«Команда Индии будет работать на сборе в Чехове до 4 июня. В Россию приехали не только члены национальной команды, но и ряд членов молодежного состава.

Сбор в Подмосковье является одним из этапов подготовки к ЧМ, кто-то из них также поедет на июньский квалификационный турнир на Кубу. Идет очень плодотворный обмен опытом, наши тренеры делятся своими наработками по подготовке спортсменов, а те – с нами, были уже совместные тренировки.

Возможно, осенью сборная России нанесет ответный визит в Индию, чтобы провести там тренировочный сбор. В общении мы стараемся не затрагивать политических тем, но ощущаем поддержку со стороны наших коллег.

Сборную Индии по тяжелой атлетике пока не нельзя отнести к мировым лидерам, это, так сказать, уверенный в своих силах середнячок. Но молодежь у них подрастает неплохая, есть несколько призеров юношеского и юниорского мировых первенств.

В Чехове сейчас тренируется обладательница серебряной медали Олимпиады в Токио Саикхом Мирабаи Чану. Я думаю, что к Играм-2028 тяжелоатлеты Индии будут представлять серьезную силу», – сказал Завадский.