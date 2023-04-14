Агапитов об отстранении россиян: «Страх перед санкциями и политической травлей с потерей своего благополучия позволяет EWF и IWF узаконить беззаконие»

Глава Федерации тяжелой атлетики России обвинил международные федерации в политизации спорта.

Ранее Максим Агапитов принял участие в конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

«Являясь действующим первым вице-президентом EWF, естественно, я принял участие и в заседании исполкома, и в работе Конгресса Европейской федерации, которые прошли в Ереване. От нашей федерации в работе конгресса принял участие также и член исполкома – Мисак Папикян.

Вопросы, связанные с участием российских и белорусских спортсменов в международных стартах, не предусматривались повесткой дня. EWF следует навязанному, контролируемому тренду политизации и розни. Страх перед санкциями и политической травлей с потерей своего благополучия позволяет узаконить беззаконие. Такой неспортивный подход характерен последнее время как в EWF, так и в . Им не дано право сегодня самим что-либо решать и даже «неправильно» высказываться на эту тему.

Считаю наше участие в исполкоме и конгрессе EWF важным. Мы готовы обсуждать открыто любые вопросы и сотрудничать со всеми, кто способен не только ценить спортивные принципы на словах, но и защищать их делом. Сегодня это необходимо как никогда ради спасения идеи и смысла спортивного, олимпийского движения. Оно явно под угрозой.

Спортивные принципы предполагают организацию чемпионата Европы, в котором участвуют сильнейшие спортсмены всего континента. Но политическая ситуация не позволит этого сделать: российские и белорусские тяжелоатлеты не включены в список участников чемпионата Европы, который пройдет с 15 по 23 апреля в Ереване. В нем будут участвовать лишь «правильные» страны.

Увы, но отсутствие нормальной здоровой конкуренции среди спортсменов не способствует развитию тяжелой атлетики и самому принципу состязательности. Атлета, упорно тренирующегося годами, чтобы соревноваться в честной борьбе, ставят в условия, где его победа, без участия сильнейших соперников, не такая уж и настоящая, как и весь чемпионат Европы.

Но мы ценим усилия коллег из Армении, и их стремление организовать настоящие соревнования. Пока есть такие федерации, у тяжелой атлетики есть будущее!» – написал Агапитов.