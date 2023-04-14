Агапитов об отстранении россиян: «Страх перед санкциями и политической травлей с потерей своего благополучия позволяет EWF и IWF узаконить беззаконие»

Теги IWF сборная России жен сборная России чемпионат Европы ФТАР Политика Максим Агапитов EWF Тяжелая атлетика

Глава Федерации тяжелой атлетики России обвинил международные федерации в политизации спорта.

Ранее Максим Агапитов принял участие в конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

«Являясь действующим первым вице-президентом EWF, естественно, я принял участие и в заседании исполкома, и в работе Конгресса Европейской федерации, которые прошли в Ереване. От нашей федерации в работе конгресса принял участие также и член исполкома ФТАР – Мисак Папикян.

Вопросы, связанные с участием российских и белорусских спортсменов в международных стартах, не предусматривались повесткой дня. EWF следует навязанному, контролируемому тренду политизации и розни. Страх перед санкциями и политической травлей с потерей своего благополучия позволяет узаконить беззаконие. Такой неспортивный подход характерен последнее время как в EWF, так и в IWF. Им не дано право сегодня самим что-либо решать и даже «неправильно» высказываться на эту тему.

Считаю наше участие в исполкоме и конгрессе EWF важным. Мы готовы обсуждать открыто любые вопросы и сотрудничать со всеми, кто способен не только ценить спортивные принципы на словах, но и защищать их делом. Сегодня это необходимо как никогда ради спасения идеи и смысла спортивного, олимпийского движения. Оно явно под угрозой.

Спортивные принципы предполагают организацию чемпионата Европы, в котором участвуют сильнейшие спортсмены всего континента. Но политическая ситуация не позволит этого сделать: российские и белорусские тяжелоатлеты не включены в список участников чемпионата Европы, который пройдет с 15 по 23 апреля в Ереване. В нем будут участвовать лишь «правильные» страны.

Увы, но отсутствие нормальной здоровой конкуренции среди спортсменов не способствует развитию тяжелой атлетики и самому принципу состязательности. Атлета, упорно тренирующегося годами, чтобы соревноваться в честной борьбе, ставят в условия, где его победа, без участия сильнейших соперников, не такая уж и настоящая, как и весь чемпионат Европы.

Но мы ценим усилия коллег из Армении, и их стремление организовать настоящие соревнования. Пока есть такие федерации, у тяжелой атлетики есть будущее!» – написал Агапитов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Самая ценная информация, что завтра начинается чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, соревнование интересное и заслуживает внимания любителей спорта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий