Российские тяжелоатлеты выступят на соревнованиях в Иране и Венесуэле.

Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. Состав команды будет сформирован по итогам Кубка России, который пройдет 6-13 февраля в Грозном.

«Кубок России является отборочным турниром для попадания в сборную России. Безусловно, он очень важен. Совсем скоро начнется подготовка, после чего планируем выезд в Иран, а затем в Венесуэлу.

Все идет по графику. Что касается выступлений на турнирах под эгидой IWF, то ждем решений международной федерации», – сказал Агапитов.