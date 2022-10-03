Максим Агапитов: «Наши тяжелоатлеты могли бы соревноваться онлайн, выполняя требования международных соревнований. В то же время будут соблюдены рекомендации МОК по безопасности»

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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАРМаксим Агапитов поделился мнением на тему, как российские спортсмены могли бы принимать участие в международных соревнованиях. 

«Для борьбы с лицемерием в тяжелой атлетике я бы хотел поднять вопрос, связанный с участием российских тяжелоатлетов в международных соревнованиях.

Именно Международный олимпийский комитет рекомендовал всем международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в каких-либо международных соревнованиях, ссылаясь на невозможность обеспечения безопасности участников. В то же время МОК еще раз подтвердил свою приверженность честным соревнованиям для всех без какой-либо дискриминации.

Наша любимая тяжелая атлетика имеет огромное преимущество перед многими другими олимпийскими видами спорта – тяжелоатлеты не контактируют друг с другом, как, скажем, в боксе или дзюдо. Они могут соревноваться независимо друг от друга при обеспечении одинаковых условий (штанги, диски, судьи, онлайн-видеонаблюдение и т. д.), как это было во время пандемии COVID-19.

Такая система позволила бы тяжелоатлетам из России соревноваться в онлайн-режиме с другими спортсменами по всему миру, выполняя все требования любых международных соревнований. В то же время будут соблюдены рекомендации МОК по обеспечению безопасности каждого участника соревнования», – сказал Агапитов. 

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