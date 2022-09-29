Максим Агапитов: «Если кто-то из спортсменов главной команды получит повестку в армию, уверен, он честно исполнит свой долг»

Президент Федерации тяжелой атлетики России ( ) высказался о повестках у спортсменов.

«Некоторые тяжелоатлеты и тренеры, которые живут в регионах, уже получили повестки. Спортсменам из главной команды страны вызовов в военкоматы пока не поступало.

Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы ведущие спортсмены страны и наш ближайший резерв не подлежали сейчас призыву. Но если кто-то из них получит в ближайшее время повестку в армию, то, уверен, он поступит так же, как и любой другой гражданин России, и честно исполнит свой долг», – сказал Агапитов.