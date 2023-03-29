Агапитов об условиях допуска россиян: «Ничего другого ожидать от МОК было нельзя. Это часть стратегии, которую организовал против нас Запад»

Президент Федерации тяжелой атлетики России ( ) высказался об условиях допуска россиян к международным стартам.

«Ничего другого ожидать от МОК сегодня нельзя было. Это все часть стратегии, которую организовал против нас Запад.

Бах – абсолютно несамостоятельная фигура, которая прекрасно понимает, что лучший выход из ситуации – это категоричное принятие позиции одной или другой стороны, но не способен сделать этот решительный шаг.

А если руководствоваться при выборе здравым смыслом, то глава МОК должен был выносить совершенно другие решения, а не те, что звучали сегодня.

Бах вынужден давать какие-то обещания тем и другим, а потом отказываться от них и метаться из одной стороны в другую. Сегодня мы видели очередной акт спектакля, финал которого давно уже всем понятен.

Здравомыслящие уже давно сделали выводы и ничего не ждут. По крайней мере, от ближайшей », – сказал Агапитов.

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