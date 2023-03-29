Агапитов об условиях допуска россиян: «Ничего другого ожидать от МОК было нельзя. Это часть стратегии, которую организовал против нас Запад»
Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказался об условиях допуска россиян к международным стартам.
«Ничего другого ожидать от МОК сегодня нельзя было. Это все часть стратегии, которую организовал против нас Запад.
Бах – абсолютно несамостоятельная фигура, которая прекрасно понимает, что лучший выход из ситуации – это категоричное принятие позиции одной или другой стороны, но не способен сделать этот решительный шаг.
А если руководствоваться при выборе здравым смыслом, то глава МОК должен был выносить совершенно другие решения, а не те, что звучали сегодня.
Бах вынужден давать какие-то обещания тем и другим, а потом отказываться от них и метаться из одной стороны в другую. Сегодня мы видели очередной акт спектакля, финал которого давно уже всем понятен.
Здравомыслящие уже давно сделали выводы и ничего не ждут. По крайней мере, от ближайшей Олимпиады», – сказал Агапитов.
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Все правильно. Нужно сделать свой МОК. Без Запада, ЛГБТ, родителей 1 и 2, гендерно-нейтрального бога, однополярного мира. Все страны скоро поймут, что наш МОК лучше англосаксовского.