Агапитов об условиях допуска россиян: «Ничего другого ожидать от МОК было нельзя. Это часть стратегии, которую организовал против нас Запад»

Теги МОК Олимпийская сборная России ФТАР Максим Агапитов Тяжелая атлетика

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказался об условиях допуска россиян к международным стартам.

«Ничего другого ожидать от МОК сегодня нельзя было. Это все часть стратегии, которую организовал против нас Запад.

Бах – абсолютно несамостоятельная фигура, которая прекрасно понимает, что лучший выход из ситуации – это категоричное принятие позиции одной или другой стороны, но не способен сделать этот решительный шаг.

А если руководствоваться при выборе здравым смыслом, то глава МОК должен был выносить совершенно другие решения, а не те, что звучали сегодня.

Бах вынужден давать какие-то обещания тем и другим, а потом отказываться от них и метаться из одной стороны в другую. Сегодня мы видели очередной акт спектакля, финал которого давно уже всем понятен.

Здравомыслящие уже давно сделали выводы и ничего не ждут. По крайней мере, от ближайшей Олимпиады», – сказал Агапитов.

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1 комментарий

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bevooch
>Ничего другого ожидать от МОК сегодня нельзя было. Это все часть стратегии, которую организовал против нас Запад.

Все правильно. Нужно сделать свой МОК. Без Запада, ЛГБТ, родителей 1 и 2, гендерно-нейтрального бога, однополярного мира. Все страны скоро поймут, что наш МОК лучше англосаксовского.
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