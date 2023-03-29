Светлана Ишмуратова: «Военнослужащие спортсмены есть в разных странах, в том числе Германии, Франции, Норвегии. К ним вопросов нет, так чем хуже наши атлеты?»

Теги Светлана Ишмуратова МОК Олимпийская сборная России Биатлон

Светлана Ишмуратова назвала дискриминацией решение МОК не допускать к международным стартам российских спортсменов, связанных с силовыми ведомствами и вооруженными силами.

Ишмуратова –  заместитель начальника ЦСКА по военно-политической работе. 

«Считаю это решение полнейшей дискриминацией, поскольку военнослужащие спортсмены есть в самых разных странах, в том числе Германии, Франции или, например, Норвегии.

К ним вопросов нет, так чем хуже наши атлеты? Наши ребята давали присягу, а унижаться, выступать без флага и гимна, когда идет СВО, наши спортсмены вряд ли согласятся.

Поэтому, скорее всего, Олимпиаду армейцам придется пропустить. И в этой ситуации пожелаю терпения», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

Спецдокладчик ООН: «Не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и военных от Олимпиады-2024. Это дискриминация»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Солотина
Строить из себя невинную дурочку уже как-то неприлично. За столько времени пора бы и понять, почему поставлены такие условия допуска, но, если не поняла, то уже не объяснить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ s_h_a_m_a_n
Военнослужащие РФ сейчас должны быть явно не на соревнованиях.
Это не тебе решать они находятся там ,где приносят большую пользу.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глеб Саратов
ну, лично Германия последний раз проводила "сво с освобождением земель и жителей" в прошлом веке; лично Франция в позапрошлом; а Норвегия если только будучи в составе Дании в тогда же в позапрошлом веке.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Alexandrov
Ответ Геннадий Тимченко
у них тоже СВО❓🤔а разве для победы не важен каждый военнослужащий или спортсмены подготовлены гораздо хуже рандомного мобика❓🤔
У них они были раньше в разных уголках планеты, но никто никого не отстранял из-за принадлежности к армии.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
Военнослужащие РФ сейчас должны быть явно не на соревнованиях.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
у них тоже СВО❓🤔а разве для победы не важен каждый военнослужащий или спортсмены подготовлены гораздо хуже рандомного мобика❓🤔
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Ну, напишем классическое "Вы не понимаете, это другое"...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий