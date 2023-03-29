Светлана Ишмуратова: «Военнослужащие спортсмены есть в разных странах, в том числе Германии, Франции, Норвегии. К ним вопросов нет, так чем хуже наши атлеты?»
Светлана Ишмуратова назвала дискриминацией решение МОК не допускать к международным стартам российских спортсменов, связанных с силовыми ведомствами и вооруженными силами.
Ишмуратова – заместитель начальника ЦСКА по военно-политической работе.
«Считаю это решение полнейшей дискриминацией, поскольку военнослужащие спортсмены есть в самых разных странах, в том числе Германии, Франции или, например, Норвегии.
К ним вопросов нет, так чем хуже наши атлеты? Наши ребята давали присягу, а унижаться, выступать без флага и гимна, когда идет СВО, наши спортсмены вряд ли согласятся.
Поэтому, скорее всего, Олимпиаду армейцам придется пропустить. И в этой ситуации пожелаю терпения», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.
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