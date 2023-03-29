Светлана Ишмуратова: «Военнослужащие спортсмены есть в разных странах, в том числе Германии, Франции, Норвегии. К ним вопросов нет, так чем хуже наши атлеты?»

Светлана Ишмуратова назвала дискриминацией решение МОК не допускать к международным стартам российских спортсменов, связанных с силовыми ведомствами и вооруженными силами.

Ишмуратова – заместитель начальника ЦСКА по военно-политической работе.

«Считаю это решение полнейшей дискриминацией, поскольку военнослужащие спортсмены есть в самых разных странах, в том числе Германии, Франции или, например, Норвегии.

К ним вопросов нет, так чем хуже наши атлеты? Наши ребята давали присягу, а унижаться, выступать без флага и гимна, когда идет СВО, наши спортсмены вряд ли согласятся.

Поэтому, скорее всего, Олимпиаду армейцам придется пропустить. И в этой ситуации пожелаю терпения», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

МОК рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО

Спецдокладчик ООН: «Не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и военных от Олимпиады-2024. Это дискриминация»