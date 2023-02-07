Олег Матыцин: «Россия всегда вызывала зависть и желание сделать ее слабее. Мы часто находились в изоляции, но всегда с честью преодолевали испытания»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает на скорое возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Обращаясь к истории, сложный период не первый. Всегда наша страна вызывала зависть и желание сделать ее слабее.

Спорт был на передовой, и мы часто находились в изоляции, но всегда с честью преодолевали испытания.

Главное, что система спорта всегда очень мощная. Нет сомнений, что текущий период мы пройдем достойно.

Мировое сообщество ищет пути возврата наших спортсменов на международную арену. Надеемся, что это скоро состоится», – сказал Матыцин.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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33 комментария

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Silky Mitts
Скорее любопытство вперемежку с опасением. Чему завидовать то?
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Aidar
Россия вызывает не зависть, а жалость к людям, которые там живут и вынуждены терпеть идиотов, которые правят государством. Имперские замашки оставьте в прошлом
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5crtnwfcbh
Никогда не встречал кого-то, кто бы завидовал России.
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krokodilych
Мне интересно, он сам хотя бы на 1% верит в то, что сказал?
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Оливер Кан удаляет Роберту
Сладкую вату этому товарищу.
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Евгений Соболев
Очередные пропагандисто-холуйские фанфары!!
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Dinamik1
Браво! Настоящий чиновник громкие лозунги и ни каких дел.
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Александр Горелов
Мляха , сколько можно , все вокруг виноваты , только мы хорошие и избранные , мне кажется весь цивилизованный мир просто падают со смеху от таких заявлений
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Дешариковизация
Зависть?Я живу в Швейцарии и не знаю ни одного человека, который бы испытывал зависть к России.Всё, что угодно, но не зависть
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Sergey Yevseev
Ответ Savarona25
Хоть бы раз кто-то привел конкретные примеры "зависти" и "изоляции". По-моему, наоборот - бесконечно входили в положение, поддерживали, сотрудничали, максимум - выражали озабоченность.
Не, ну СССР свой народ загнал в нехилую изоляцию. До сих пор большая часть без загранников живет.
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NoWar
СССР вызывала зависть? Скорее боязнь и ненависть буржуев всего мира к коммунистическому режиму. Ведь коммунисты главные враги для финансового капитала.
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Павел Мельников
Что он несет, пытаясь оправдать изоляцию? Когда еще была похожая история с отстранением страны?
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Sergey Yevseev
Хочу, чтобы после слов «все страны нам завидуют» выступал Жорик Вартанов или Славик с Димоном, а нам грустного клоуна Матыцына вместо них дают.
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Алар
Создавать себе трудности и героически их преодолевать... Достало уже!
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GLW
зачем вы там часто были?
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B.Jones
Наша Раша 👍✌️🤣
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Vadim Bondaruk
Дважды за мнее чем сто лет одну страну разваливали чтобы создать другую, видимо это подразумевается под "с честью преодолевали испытания", так сказать два полных обнуления на уровне государства
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Atsuktuvas
Ну, думаю все точно завидуют терпению народа. И мечтают иметь такой же...
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шампион
ЧМ-18, ОИ-14, финал ЛЧ, формула-1, бесконечные универсиады. Изоляция была страшная.
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haymaker
это ещё в нашараше говорили. Давай чонить новенькое
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banchik1
У меня соседка, со стажем в 37 лет, получает пенсию 19 тысяч рублей. Действительно, огромный повод для зависти.
+8
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Savarona25
Хоть бы раз кто-то привел конкретные примеры "зависти" и "изоляции". По-моему, наоборот - бесконечно входили в положение, поддерживали, сотрудничали, максимум - выражали озабоченность.
+12
-1
+11
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M P
В самые сложные для России времена эта зависть была настолько сильна, что Россию
Пытались уничтожить гуманитарной помощью, лендлизом, поставками зерна и даже куриные окорочка шли в ход!
+11
-1
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Погладь быка
Российским депутатам и чиновникам может и завидуют, в силу понятных причин. А вот простым российским гражданам....уже даже африканские африканцы просто сочувствуют.
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Reece24
Зависть в чем? В какой сфере жизни? Хоть один пример?
Россия всегда вызывала опасения. Громадная страна с громадным арсеналом яо и вечными реваншистскими настроениями. Опасения оправдались.

С таким количеством бабла от природных ресурсов можно было развивать страну, привлекать молодёжь со всего мира по примеру штатов, и стать центром Европы, как минимум.

Но вместо этого очередной крестовый поход против омерики, которая вот-вот рухнет вместе с долларом.
+33
-1
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