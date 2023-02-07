Олег Матыцин: «Россия всегда вызывала зависть и желание сделать ее слабее. Мы часто находились в изоляции, но всегда с честью преодолевали испытания»
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает на скорое возвращение российских спортсменов на международную арену.
«Обращаясь к истории, сложный период не первый. Всегда наша страна вызывала зависть и желание сделать ее слабее.
Спорт был на передовой, и мы часто находились в изоляции, но всегда с честью преодолевали испытания.
Главное, что система спорта всегда очень мощная. Нет сомнений, что текущий период мы пройдем достойно.
Мировое сообщество ищет пути возврата наших спортсменов на международную арену. Надеемся, что это скоро состоится», – сказал Матыцин.
МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?
Пытались уничтожить гуманитарной помощью, лендлизом, поставками зерна и даже куриные окорочка шли в ход!
Россия всегда вызывала опасения. Громадная страна с громадным арсеналом яо и вечными реваншистскими настроениями. Опасения оправдались.
С таким количеством бабла от природных ресурсов можно было развивать страну, привлекать молодёжь со всего мира по примеру штатов, и стать центром Европы, как минимум.
Но вместо этого очередной крестовый поход против омерики, которая вот-вот рухнет вместе с долларом.