Олег Матыцин: «Россия всегда вызывала зависть и желание сделать ее слабее. Мы часто находились в изоляции, но всегда с честью преодолевали испытания»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассчитывает на скорое возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Обращаясь к истории, сложный период не первый. Всегда наша страна вызывала зависть и желание сделать ее слабее.

Спорт был на передовой, и мы часто находились в изоляции, но всегда с честью преодолевали испытания.

Главное, что система спорта всегда очень мощная. Нет сомнений, что текущий период мы пройдем достойно.

Мировое сообщество ищет пути возврата наших спортсменов на международную арену. Надеемся, что это скоро состоится», – сказал Матыцин.

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