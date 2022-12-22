Трехкратный олимпийский чемпион Люй Сяоцзюнь временно отстранен из-за положительной пробы на ЭПО

Трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике китаец Люй Сяоцзюнь временно отстранен из-за положительного результата допинг-теста.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Допинг-проба А 38-летнего Сяоцзюня, взятая во внесоревновательный период, показала наличие в организме спортсмена эритропоэтина (ЭПО).

Сяоцзюнь имеет право запросить анализ пробы B.