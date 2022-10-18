Российские борцы Вострикова, Лексина и Щеков дисквалифицированы за фуросемид в допинг-пробах 2012 года

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало российских борцов Елену Вострикову, Дарью Лексину и Алексея Щекова за использование в 2012 году фуросемида.

приняло решение дисквалифицировать Вострикову, Лексину и Щекова за нарушение антидопинговых правил», – сообщили в Российского антидопингового агентства ( ).

Вострикова и Лексина были дисквалифицированы на один год (со 2 марта 2022 года по 1 марта 2023 года), Щеков – на два года (со 2 марта 2022 года по 1 марта 2024 года).