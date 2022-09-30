Турнир юношеских сборных ЛДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя пройдет в ноябре

Турнир с участием команд ЛДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя пройдет в ноябре.

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал об организации футбольного турнира юношеских команд «Кубок нового поколения» с участием представителей новых регионов России.

В турнире примут участие юношеские сборные команды 2005 года рождения и младше из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и города Севастополь. Турнир будет состоять из группового этапа, затем пройдут стыковые матчи и финал соревнований.

«Я рад объявить о начале подготовки футбольного турнира для юношей из наших новых регионов. Это наш первый шаг к восстановлению спортивных и дружеских отношений. Организационную поддержку первого подобного турнира окажет », – сказал Байсултанов.

Он уточнил, что «Кубок нового поколения» пройдет в начале ноября и будет приурочен ко Дню народного единства России.