Турнир юношеских сборных ЛДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя пройдет в ноябре

Турнир с участием команд ЛДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя пройдет в ноябре.
Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал об организации футбольного турнира юношеских команд «Кубок нового поколения» с участием представителей новых регионов России.
В турнире примут участие юношеские сборные команды 2005 года рождения и младше из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и города Севастополь. Турнир будет состоять из группового этапа, затем пройдут стыковые матчи и финал соревнований.
«Я рад объявить о начале подготовки футбольного турнира для юношей из наших новых регионов. Это наш первый шаг к восстановлению спортивных и дружеских отношений. Организационную поддержку первого подобного турнира окажет Министерство спорта Российской Федерации», – сказал Байсултанов.
Он уточнил, что «Кубок нового поколения» пройдет в начале ноября и будет приурочен ко Дню народного единства России.