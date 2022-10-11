Олег Матыцин: «Пока мы не видим изменения позиции МОК. Слышим отдельные высказывания, что без россиян спорт существовать не может»

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов пока не изменилась.

Ранее МОК рекомендовал не допускать россиян к международным соревнованиям из-за ситуации на Украине.

«Не комментирую высказывания отдельных представителей. Абсолютно недопустимы заявления, которые дискриминируют российских, белорусских или других спортсменов. Мы слышим отдельные позитивные высказывания, что без россиян спорт существовать не может.

Следующий год важный, и многое зависит от позиции МОК. Пока мы не видим ее изменения. Задача наших федераций и государственных органов, чтобы было изменение позиции международного спортивного сообщества на ту, где соблюдаются все олимпийские принципы», – сказал Матыцин.

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