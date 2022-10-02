Борис Пайкин: «Бах выступил с лукавым заявлением. Цена потенциальной медали – предательство интересов Родины»

Депутат Государственной думы Борис Пайкин прокомментировал слова главы МОК Томаса Баха о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с лукавым заявлением. Он предложил допустить к международным турнирам российских спортсменов, дистанцировавшихся от специальной военной операции.

Лукавство этого заявления в том, что российскую спортивную семью пробуют расколоть изнутри. Выступаешь публично против политики своей страны – можешь принимать участие в турнирах. Цена потенциальной медали – предательство интересов Родины.

Не случайно эта инициатива была озвучена 30 сентября, когда весь мир следил за историческим процессом – вхождением в Россию четырех новых субъектов Федерации.

Я не стану осуждать тех, кто решит продолжить свою карьеру подобным образом. Позволю только напомнить: турниры, рекорды, победы приходят и уходят. А родина остается. Остается с теми, кто ей верен», – рассказал Пайкин.