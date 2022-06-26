Максим Агапитов: «На конгрессе IWF было сделано все, чтобы наших кандидатов не избрали. Украинцы обратились ко всем федерациям с просьбой не голосовать»

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов раскритиковал итоги конгресса Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), проходившего 25-26 июня в Тиране.

В конгрессе участвовали представители России, однако они не были избраны на должности в IWF.

«На этом конгрессе было сделано все, чтобы наших кандидатов не избрали. Все началось с того, что решение [CAS, Спортивного арбитражного] суда было затянуто до последнего, и нас допустили до выборов за два дня до конференции.

Далее, как только вышло решение CAS, украинская федерация накануне выборов разослала письмо всем национальным федерациям, в котором заявила, что сожалеет о таком решении, о том, что пострадала сильно, и что россиянам и России нет места в мировом спорте и в тяжелой атлетике. Украинцы обратились ко всем федерациям с просьбой не голосовать ни за одного из российских кандидатов.

Третье, они показали после всех отчетных докладов часовой документальный фильм, посвященный судьбам спортсменов, тех, кто получил медали после дисквалификации россиян, после чего жизнь первых наладилась.

Потом показали украинского спортсмена, который долго рассказывал о том, как им сейчас тяжело, таким образом специально была создана атмосфера с политической подоплекой, когда даже смотреть в сторону России нельзя.

Я уже не говорю об остальном, что было там в частном порядке, те же американцы провели соответствующую работу, в результате которой многие федерации были напуганы в созданной атмосфере неприязни и давления, что за Россию нельзя голосовать.

Поэтому неудивительно, что ни один кандидат не прошел, это стало результатом политической и экономической работы международной федерации, так, по крайней мере, это выглядело со стороны», – рассказал Агапитов.

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