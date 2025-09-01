0

Александр Панжинский проведет беговую экскурсию по Когалыму – в пятницу 5 сентября

Лыжник Александр Панжинский примет участие в Когалымском полумарафоне, который пройдет 6 сентября в ХМАО. Накануне старта Панжинский проведет бесплатную беговую экскурсию по городу для всех желающих.

Экскурсия состоится в 11:00 в пятницу 5 сентября. Место старта: гостиница Cosmos. Участники пробегут около 9 км, познакомятся с ключевыми достопримечательностями Когалыма в комфортном темпе. Также можно будет задать вопросы Александру Панжинскому и получить советы.

Участие – по предварительной регистрации на сайте организаторов забега, для записи необходимо выбрать пункт в разделе «Товары и услуги».

Когалымский полумарафон пройдет утром 6 сентября. Купить слоты сейчас можно только на полумарафонскую дистанцию. Регистрация на 2,5 км, 15 км и эстафету 4 х 2,5 км закрыта, так как достигнут лимит количества участников. Также в рамках Когалымского полумарафона пройдет чемпионат России на 15 км.

Опубликовала: Юля Пухкал
Источник: Высшая лига
logoАлександр Панжинский
Забег
Календарь стартов
Полумарафон
любительский спорт
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Главные новости
Хайлемарьям Кирос и Сифан Хассан выиграли марафон в Сиднее. Оба установили рекорды трассы
230 августа, 22:53
Том Эванс и Рут Крофт выиграли ультрамарафон UTMB. Митяевы, Юшина, Толстенко сошли с дистанции, Алексей Береснев – 31-й
130 августа, 16:55
Стали известны имена атлетов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону. Забег пройдет в Ярославле 14 сентября
27 августа, 15:56
Сибусисо Кубека первым в мире выбежал 100 км из 6 часов. Ультрамарафонец Александр Сорокин стал третьим, отстав почти на 5 минут
26 августа, 15:03
Денис Степанов пробежал 1000-й полумарафон подряд. Он бегает 21 км каждый день больше 8 лет: «Это как чистить зубы, меня не тяготит»
426 августа, 14:33
Алексей Реунков проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет в пятницу 29 августа
26 августа, 09:00
Елена Седова проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет 18 августа
15 августа, 08:50
Александр Панжинский проведет бесплатную открытую тренировку в «Беговом центре» в «Лужниках». Она состоится 11 августа
8 августа, 08:50
Андрей Янович выиграл Сибирский международный марафон. Он обогнал кенийца Джеффри Биргена на последних метрах
2 августа, 08:37
Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Старт пройдет 9 ноября
11 августа, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на трейл «Отморозки». Он пройдет 17 января в горах Южного Урала
сегодня, 11:21
Открылась регистрация на «Кросс лыжников» в Гатчине. Забег пройдет 19 октября
сегодня, 10:58
«Казалось, что я запуталась и неправильно бегу». Дина Александрова – о победе в марафоне в Исландии
вчера, 18:33
В Крылатском пройдет шоссейная велогонка «Москва». Старт состоится 13 сентября
вчера, 16:35
В Санкт-Петербурге и Красногорске пройдут бесплатные велогонки La Strada для подростков 10-16 лет. Старты состоятся 13 сентября, 11 и 18 октября
вчера, 15:58
Фонд борьбы с инсультом ОРБИ открыл регистрацию на благотворительный забег. Старт пройдет 11 октября в Москве
вчера, 15:38
Елена Седова и Сергей Петров выиграли забег ЗЕЛРАН5К – уникальный старт в Зеленограде для 200 самых быстрых участников
30 августа, 21:53
Трейловый забег в Кандалакше собрал более 300 участников. Спортсмены пробежали дистанции от 10 до 55 км по горам и берегу Белого моря
30 августа, 15:55
В Мончегорске в седьмой раз пройдет ночной трейл. Старт состоится 6 сентября
29 августа, 08:23
«Это самый сложный трейл в России». Wild Trail опубликовали истории спортсменов, которые пробегут ультрамарафон «Горный Король» длиной 180 км
28 августа, 14:19