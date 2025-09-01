Александр Панжинский проведет беговую экскурсию по Когалыму – в пятницу 5 сентября

Лыжник Александр Панжинский примет участие в Когалымском полумарафоне, который пройдет 6 сентября в ХМАО. Накануне старта Панжинский проведет бесплатную беговую экскурсию по городу для всех желающих.

Экскурсия состоится в 11:00 в пятницу 5 сентября. Место старта: гостиница Cosmos. Участники пробегут около 9 км, познакомятся с ключевыми достопримечательностями Когалыма в комфортном темпе. Также можно будет задать вопросы Александру Панжинскому и получить советы.

Участие – по предварительной регистрации на сайте организаторов забега , для записи необходимо выбрать пункт в разделе «Товары и услуги».

Когалымский полумарафон пройдет утром 6 сентября. Купить слоты сейчас можно только на полумарафонскую дистанцию. Регистрация на 2,5 км, 15 км и эстафету 4 х 2,5 км закрыта, так как достигнут лимит количества участников. Также в рамках Когалымского полумарафона пройдет чемпионат России на 15 км.