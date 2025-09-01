«Казалось, что я запуталась и неправильно бегу». Дина Александрова – о победе в марафоне в Исландии

Российская бегунья Дина Александрова опубликовала влог из поездки в Исландию, во время которой выиграла марафон. В субботу 23 августа Александрова пробежала 42,2 км в Рейкьявике и выиграла забег, поставив рекорд трассы – 2:35:51.

Во влоге Александрова рассказала о плохих погодных условиях: «Пока мы неделю путешествовали по стране, стояла великолепная погода. Но как только наступил марафонский викенд, нам зачем-то включили штормовой ветер и дождь».

Трассу марафона бегунья оценила как сложную: «Горка на горке и горкой погоняет. Первая половина проходила по городу. Там было и красиво, и много болельщиков. А вот на второй половине мы убежали в огромный парк. Группа к тому моменту уже развалилась, и почти 20 км по парку я бежала в одиночку».

Сразу после финиша Александрова рассказала, как во время забега ориентировалась на трассе: «Я злилась, ругалась, когда мы забежали в парк. Я понимаю, что плюс-минус быстрее на минуту должна [была пробежать], потому что остановок было много, чтобы посмотреть, правильно ли я бегу.

Когда мой пейсмейкер немножко отстал, сказал «беги сама», я догнала парней, которые вдвоем бежали – по 3:46, но я чувствовала, что слабенько, потому что потом будут горки. И я вышла вперед и бежала весь этот парк одна [несмотря на ветер]. У меня темп был 3:32, 3:31 после 25 км. Я понимаю: скоро придет расплата. Она не пришла, но и я сбавила, потому что там тягунки были и очень-очень много поворотов.

Мне даже в одном моменте показалось, когда меня опять отправили на повторный круг в этом парке, что все пропало, что я по-любому запуталась и неправильно бегу. Хотелось остановиться, сказать: «Где финиш, черт побери? Правильно я бегу?». Последние 5-6 км я спрашивала: «Финиш – туда?» Они такие: «Да, да, да, финиш туда».

Бесило, что не было велосипеда. Для меня они не выделили вообще. Я бежала наощупь, можно сказать. [Только] когда сороковая отметка пикнула, два велосипедиста как раз меня вывели в толпу на набережную. Я спрашиваю: куда? А они: «Туда просто беги вот в толпу».

«Наполовину состою из риса и бобов». Наша лучшая бегунья провела месяц в Кении – ради марафона