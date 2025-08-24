Ярослав Бякин и Елена Зонова выиграли «Ночной забег», который прошел 23 августа в Санкт-Петербурге

23 августа в Санкт-Петербурге прошел «Ночной забег» от организаторов PushkinRun. Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км.

Старт был дан с Яхтенного моста. Участники бежали с видом на Финский залив, «Лахта-центр», «Газпром Арену» и финишировали возле «Газпром Арены».

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Ярослав Бякин – 30:33 Александр Абрамов – 31:55 Даниил Елизаров – 32:54

10 км, женщины

Елена Зонова – 34:50 Елизавета Погудо – 34:58 Анна Мокина – 35:37

5 км, мужчины

Денис Бараусов – 14:56 Денис Чуров – 15:03 Павел Илатовский – 15:09

5 км, женщины

Алиса Кубышкина – 17:51 Татьяна Соболева – 18:03 Мария Краснопевцева – 18:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .