Ярослав Бякин и Елена Зонова выиграли «Ночной забег», который прошел 23 августа в Санкт-Петербурге
23 августа в Санкт-Петербурге прошел «Ночной забег» от организаторов PushkinRun. Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км.
Старт был дан с Яхтенного моста. Участники бежали с видом на Финский залив, «Лахта-центр», «Газпром Арену» и финишировали возле «Газпром Арены».
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Ярослав Бякин – 30:33
Александр Абрамов – 31:55
Даниил Елизаров – 32:54
10 км, женщины
Елена Зонова – 34:50
Елизавета Погудо – 34:58
Анна Мокина – 35:37
5 км, мужчины
Денис Бараусов – 14:56
Денис Чуров – 15:03
Павел Илатовский – 15:09
5 км, женщины
Алиса Кубышкина – 17:51
Татьяна Соболева – 18:03
Мария Краснопевцева – 18:30
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
