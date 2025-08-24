  • Спортс
Ярослав Бякин и Елена Зонова выиграли «Ночной забег», который прошел 23 августа в Санкт-Петербурге

23 августа в Санкт-Петербурге прошел «Ночной забег» от организаторов PushkinRun. Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км. 

Старт был дан с Яхтенного моста. Участники бежали с видом на Финский залив, «Лахта-центр», «Газпром Арену» и финишировали возле «Газпром Арены».

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Ярослав Бякин – 30:33

  2. Александр Абрамов – 31:55

  3. Даниил Елизаров – 32:54

10 км, женщины

  1. Елена Зонова – 34:50

  2. Елизавета Погудо – 34:58

  3. Анна Мокина – 35:37

5 км, мужчины

  1. Денис Бараусов – 14:56

  2. Денис Чуров – 15:03

  3. Павел Илатовский – 15:09

5 км, женщины

  1. Алиса Кубышкина – 17:51

  2. Татьяна Соболева – 18:03

  3. Мария Краснопевцева – 18:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
