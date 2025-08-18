В Москве прошла «Битва Беговых Клубов». Команда TRUNNERGANG стала первой в шведской эстафете и клубном зачете
16 августа в Лужниках прошла «Битва Беговых Клубов» от организаторов «Пыльные гантели».
Участники соревновались в следующих дисциплинах:
3000 м индивидуально (в составе бегового клуба);
шведская эстафета (1600 м +1200 м +800 м + 400 м);
эстафета (4 человека бежали по 100 м).
Результаты победителей и призеров:
3000 м, мужчины
Илья Карнаухов – 8:01
Евгений Валитов – 8:03
Роман Минеев – 8:05
Максим Якушев – 8:06
Эдуард Батыршин – 8:08
3000 м, женщины
Светлана Аплачкина – 9:01
Лилия Мендаева – 9:04
Любовь Дубровская – 9:08
Анна Щагина – 9:09
Нигина Тухтаева – 9:28
Шведская эстафета
TRUNNERGANG (Дмитрий Агапов, Владислав Носков, Елизавета Головатая) – 10:13
Беговой Университет (Платон Федосов, Максим Филимонов, Василий Сильвестров, Полина Хомякова) – 10:14
Wolf Pack (Максим Якушев, Роман Минеев, Сергей Звонов, Мария Ольденбургер) – 10:28
Беговой монастырь (Дмитрий Скороход, Максим Ликсаков, Илья Бакушев, Екатерина Слободкина) – 10:29
DP gang (Иван Надоров, Андрей Мушкарин, Сергей Лекомцев, Анастасия Полегаева) – 10:45
Эстафета (4х100)
Пыльные гантели – 43,02
TRUNNERGANG – 43,10
Уралхим Run Factory – 44,10
Беговой университет – 44,22
Молодые ветераны – 44,92
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.