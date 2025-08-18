  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • В Москве прошла «Битва Беговых Клубов». Команда TRUNNERGANG стала первой в шведской эстафете и клубном зачете
0

В Москве прошла «Битва Беговых Клубов». Команда TRUNNERGANG стала первой в шведской эстафете и клубном зачете

16 августа в Лужниках прошла «Битва Беговых Клубов» от организаторов «Пыльные гантели». 

Участники соревновались в следующих дисциплинах:

  • 3000 м индивидуально (в составе бегового клуба);

  • шведская эстафета (1600 м +1200 м +800 м + 400 м);

  • эстафета (4 человека бежали по 100 м).

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины

  1. Илья Карнаухов – 8:01

  2. Евгений Валитов – 8:03

  3. Роман Минеев – 8:05

  4. Максим Якушев – 8:06

  5. Эдуард Батыршин – 8:08

3000 м, женщины

  1. Светлана Аплачкина – 9:01

  2. Лилия Мендаева – 9:04

  3. Любовь Дубровская – 9:08

  4. Анна Щагина – 9:09

  5. Нигина Тухтаева – 9:28

Шведская эстафета 

  1. TRUNNERGANG (Дмитрий Агапов, Владислав Носков, Елизавета Головатая) – 10:13

  2. Беговой Университет (Платон Федосов, Максим Филимонов, Василий Сильвестров, Полина Хомякова) – 10:14

  3. Wolf Pack (Максим Якушев, Роман Минеев, Сергей Звонов, Мария Ольденбургер) – 10:28

  4. Беговой монастырь (Дмитрий Скороход, Максим Ликсаков, Илья Бакушев, Екатерина Слободкина) – 10:29

  5. DP gang (Иван Надоров, Андрей Мушкарин, Сергей Лекомцев, Анастасия Полегаева) – 10:45

Эстафета (4х100)

  1. Пыльные гантели – 43,02

  2. TRUNNERGANG – 43,10

  3. Уралхим Run Factory – 44,10

  4. Беговой университет – 44,22

  5. Молодые ветераны – 44,92

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Dustydumbbells
Календарь стартов
любительский спорт
Нигина Тухтаева
Максим Якушев
Светлана Аплачкина
Забег
Лилия Мендаева
Бег
Любовь Дубровская
Анна Щагина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Перекрытая Москва 😍. Отдана велосипедистам, бегунам и триатлетам
16 августа, 12:10
Елена Седова проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет 18 августа
15 августа, 08:50
Открылась регистрация на кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском лесу
12 августа, 17:21
Главные новости
Елена Седова проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет 18 августа
15 августа, 08:50
Александр Панжинский проведет бесплатную открытую тренировку в «Беговом центре» в «Лужниках». Она состоится 11 августа
8 августа, 08:50
Андрей Янович выиграл Сибирский международный марафон. Он обогнал кенийца Джеффри Биргена на последних метрах
2 августа, 08:37
Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Старт пройдет 9 ноября
11 августа, 15:32
Побит рекорд России на ультрамарафонской гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail. Иван Заборский пробежал 106 кругов или 710,8 км
4829 июля, 20:12
Тренер Иван Матюшов: «Я сейчас пишу треки про плавание, планируем не только про него. Надеюсь, уклон в медиа будет продуктивным»
22 июля, 08:57
Тренер Иван Матюшов о съемках видео для соцсетей: «Я рассматривал страницу как резюме. Вдруг придется устраиваться на новую работу – а тут у меня будет такая визитная карточка»
22 июля, 08:43
«Белые ночи». Озбилен и Джалета одержали победы, Александрова – 3-я, Миншин – 6-й, Бабиков – 14-й
45 июля, 21:43
Ахмадеев о победе на 10 км на марафоне «Белые ночи»: «Приятно вернуться в Санкт-Петербург за дублем. У меня все получилось»
5 июля, 19:45
Ахмадеев и Аплачкина выиграли забег на 10 км на марафоне «Белые ночи»
5 июля, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
Ринас Ахмадеев и Елена Седова стали победителями забега «Садовое кольцо». Всего старт собрал более 30 000 участников
2вчера, 20:00
Дмитрий Крыслов и Любовь Добровольская выиграли Самарский международный марафон
вчера, 11:57
Более 450 спортсменов приняли участие в заплыве AURORA SWIM 2025, который прошел 16 августа в Ленинградской области
16 августа, 19:10
Данил Конотоп и Татьяна Панина стали победителями на дистанции 100 км на шоссейной велогонке Tatneft Tour de Tatarstan Almetyevsk 2025
16 августа, 14:04
Организаторы серии забегов по Золотому кольцу представили медаль «За приверженность бегу – 2025». Надо пробежать 7 и более забегов
13 августа, 14:26
Открылась регистрация на кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском лесу
12 августа, 17:21
Открылась регистрация на заплыв серии X-WATERS в Казахстане. Старт пройдет 7-9 августа 2026 года
11 августа, 19:05
Соревнования по экстремальному триатлону Wild Siberia 2026 перенесены на июнь
11 августа, 17:13
Григорий Навроцкий и Анна Бойкова стали победителями «железной» дистанции на соревнованиях «ЛИГА ТРИАТЛОНА IRONSTAR МОСКВА 226»
11 августа, 08:42
Ринас Ахмадеев и Елена Седова выиграли полумарафон в рамках «Забега 2030». Старт прошел в Москве 10 августа
10 августа, 16:29