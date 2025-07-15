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Более 900 атлетов приняли участие в «Сырном трейле», который прошел на ферме в Московской области

12-13 июля в городе Истра (Московская область) на ферме «Русский пармезан» прошел забег «Сырный трейл». Атлеты бежали по лесам, полям, а также территории Истринской сыроварни, где располагается коровник. 

В субботу 12 июля участники соревновались на дистанциях 5 км (забег в костюмах) и 10 км (ночной забег). Также прошел эстафетный забег, где три атлета бежали по 1 км, и исторический забег в лаптях на дистанции 1 верста (1,06 км). 

В воскресенье 13 июля прошли основные старты на дистанциях 5 км, 15 км и 25 км.

Результаты победителей и призеров:

25 км, мужчины

  1. Александр Демин – 1:57:09

  2. Андрей Ляхов – 2:06:13

  3. Евгений Прощалькин – 2:13:21

25 км, женщины

  1. Дарья Лавлинская – 2:15:54

  2. Екатерина Жукова – 2:18:45

  3. Наталья Цыганкова – 2:20:32

15 км, мужчины

  1. Павел Сымкин – 1:11:53

  2. Владимир Терехин – 1:12:35

  3. Константин Поздеев – 1:14:54

15 км, женщины

  1. Анна Клюхина – 1:31:09

  2. Виктория Сидоренкова – 1:31:47

  3. Наталья Истомина – 1:31:48

5 км, мужчины

  1. Сергей Конякин – 22:58

  2. Николай Семенов – 23:44

  3. Сергей Долбунов – 23:55

5 км, женщины

  1. Юлия Конякина – 25:02

  2. Юлия Иванова – 27:53

  3. Юлия Берг – 28:04

Ночные 10 км, мужчины

  1. Ринат Фатяхдинов – 42:15

  2. Андрей Баранец – 45:37

  3. Дмитрий Межнев – 46:09

Ночные 10 км,  женщины

  1. Наталья Волкова – 46:41

  2. Ксения Лебедева – 51:48

  3. Мария Афонькина – 52:13

1 верста, мужчины

  1. Максим Шитов – 3:34

  2. Георгий Розаренов – 3:49

  3. Владислав Колногузов – 3:55

1 верста, женщины

  1. Ирина Бакумова – 4:28

  2. Татьяна Щербо – 4:46

  3. Софья Шемякина – 4:56

Результаты первого дня соревнований можно посмотреть на сайте O-time. Протоколы второго дня доступны по этой ссылке.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Календарь стартов
Юлия Конякина
Бег
Трейлраннинг
любительский спорт
Забег
Сергей Конякин
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