Более 900 атлетов приняли участие в «Сырном трейле», который прошел на ферме в Московской области
12-13 июля в городе Истра (Московская область) на ферме «Русский пармезан» прошел забег «Сырный трейл». Атлеты бежали по лесам, полям, а также территории Истринской сыроварни, где располагается коровник.
В субботу 12 июля участники соревновались на дистанциях 5 км (забег в костюмах) и 10 км (ночной забег). Также прошел эстафетный забег, где три атлета бежали по 1 км, и исторический забег в лаптях на дистанции 1 верста (1,06 км).
В воскресенье 13 июля прошли основные старты на дистанциях 5 км, 15 км и 25 км.
Результаты победителей и призеров:
25 км, мужчины
Александр Демин – 1:57:09
Андрей Ляхов – 2:06:13
Евгений Прощалькин – 2:13:21
25 км, женщины
Дарья Лавлинская – 2:15:54
Екатерина Жукова – 2:18:45
Наталья Цыганкова – 2:20:32
15 км, мужчины
Павел Сымкин – 1:11:53
Владимир Терехин – 1:12:35
Константин Поздеев – 1:14:54
15 км, женщины
Анна Клюхина – 1:31:09
Виктория Сидоренкова – 1:31:47
Наталья Истомина – 1:31:48
5 км, мужчины
Сергей Конякин – 22:58
Николай Семенов – 23:44
Сергей Долбунов – 23:55
5 км, женщины
Юлия Конякина – 25:02
Юлия Иванова – 27:53
Юлия Берг – 28:04
Ночные 10 км, мужчины
Ринат Фатяхдинов – 42:15
Андрей Баранец – 45:37
Дмитрий Межнев – 46:09
Ночные 10 км, женщины
Наталья Волкова – 46:41
Ксения Лебедева – 51:48
Мария Афонькина – 52:13
1 верста, мужчины
Максим Шитов – 3:34
Георгий Розаренов – 3:49
Владислав Колногузов – 3:55
1 верста, женщины
Ирина Бакумова – 4:28
Татьяна Щербо – 4:46
Софья Шемякина – 4:56
Результаты первого дня соревнований можно посмотреть на сайте O-time. Протоколы второго дня доступны по этой ссылке.