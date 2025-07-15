Более 900 атлетов приняли участие в «Сырном трейле», который прошел на ферме в Московской области

12-13 июля в городе Истра (Московская область) на ферме «Русский пармезан» прошел забег «Сырный трейл». Атлеты бежали по лесам, полям, а также территории Истринской сыроварни, где располагается коровник.

В субботу 12 июля участники соревновались на дистанциях 5 км (забег в костюмах) и 10 км (ночной забег). Также прошел эстафетный забег, где три атлета бежали по 1 км, и исторический забег в лаптях на дистанции 1 верста (1,06 км).

В воскресенье 13 июля прошли основные старты на дистанциях 5 км, 15 км и 25 км.

Результаты победителей и призеров:

25 км, мужчины

Александр Демин – 1:57:09 Андрей Ляхов – 2:06:13 Евгений Прощалькин – 2:13:21

25 км, женщины

Дарья Лавлинская – 2:15:54 Екатерина Жукова – 2:18:45 Наталья Цыганкова – 2:20:32

15 км, мужчины

Павел Сымкин – 1:11:53 Владимир Терехин – 1:12:35 Константин Поздеев – 1:14:54

15 км, женщины

Анна Клюхина – 1:31:09 Виктория Сидоренкова – 1:31:47 Наталья Истомина – 1:31:48

5 км, мужчины

Сергей Конякин – 22:58 Николай Семенов – 23:44 Сергей Долбунов – 23:55

5 км, женщины

Юлия Конякина – 25:02 Юлия Иванова – 27:53 Юлия Берг – 28:04

Ночные 10 км, мужчины

Ринат Фатяхдинов – 42:15 Андрей Баранец – 45:37 Дмитрий Межнев – 46:09

Ночные 10 км, женщины

Наталья Волкова – 46:41 Ксения Лебедева – 51:48 Мария Афонькина – 52:13

1 верста, мужчины

Максим Шитов – 3:34 Георгий Розаренов – 3:49 Владислав Колногузов – 3:55

1 верста, женщины

Ирина Бакумова – 4:28 Татьяна Щербо – 4:46 Софья Шемякина – 4:56

Результаты первого дня соревнований можно посмотреть на сайте O-time . Протоколы второго дня доступны по этой ссылке .