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Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м

2 и 3 августа в Геленджике пройдут заплывы на дистанциях 1000 м, морская миля и двойная миля. Дистанция пройдет через Геленджикскую бухту, от Толстого до Тонкого мыса.

Остались слоты только на дистанцию 1000 м (14+). Зарегистрироваться можно на сайте RussiaRunning бесплатно.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Высшая Лига
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