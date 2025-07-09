Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м

2 и 3 августа в Геленджике пройдут заплывы на дистанциях 1000 м, морская миля и двойная миля. Дистанция пройдет через Геленджикскую бухту, от Толстого до Тонкого мыса.

Остались слоты только на дистанцию 1000 м (14+). Зарегистрироваться можно на сайте RussiaRunning бесплатно.