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Антонина Юшина стала 7-й в гонке HOKA Val d’Aran by UTMB, которая прошла 3 июля в Пиренеях

3 июля в Пиренейских горах прошла гонка HOKA Val d’Aran by UTMB.

Российская бегунья Антонина Юшина (многократная победительница дистанции 100 км на GRUT, победительница дистанции 174,8 км на Chiangmai Thailand) стала 7-й. Спортсменка преодолела 52,2 км набором высоты 2943 м.

Победа в Тайланде и 7-е место на гонке HOKA Val d’Aran дают Юшиной поучаствовать в финале UTMB Mont-Blanc без лотереи. Главная гонка на дистанции 176 км с набором высоты 10 000 м пройдет 29 августа.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: UTMB
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